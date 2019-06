Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme per il figlio Nathan Falco Quanto è

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per un motivo speciale : «Auguri amore mio» : Ritratto di famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due ex hanno postato sui rispettivi profili social una foto con il figlio Nathan Falco che ha ricevuto la Prima Comunione,...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per il figlio Nathan : L’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è ormai finito da tempo, ma c’è qualcosa che li tiene ancora legati. Si tratta dell’immenso amore che provano per il figlio Nathan Falco, ed è proprio in occasione della sua Prima Comunione che gli ex coniugi si sono ritrovati: un evento importante, al quale entrambi i genitori hanno presenziato. D’altronde Elisabetta e Flavio, dopo la separazione avvenuta circa un anno fa, ci hanno tenuto a ...

Ha fatto un lavoro incredibile! Flavio Briatore avrebbe votato Salvini : Flavio Briatore commenta così le elezioni Europee a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Per chi avrei votato alle europee? Per Matteo Salvini". L'imprenditore, che vive a Montecarlo e quindi non è riuscito a votare, ha affermato che il leader della Lega è "l’unico Ministro che, da quando conosco cosa succede in Italia, si è dato da fare, ha fatto un lavoro incredibile". --E poi però ...

Formula 1 – Flavio Briatore ci va giù pesante - che attacco alla Ferrari : “dalle loro interviste sembra che tutto vada bene - ma…” : Flavio Briatore senza peli sulla lingua: il parere dell’ex team manager della Renault dopo la debacle Ferrari al Gp di Spagna La Ferrari è arrivata a Barcellona con le migliori intenzioni, carica e motivata per far bene e mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes. Il team di Maranello ha portato in Spagna importanti novità tecniche, per permettere ai piloti di poter competere con i rivali delle Frecce Argento. Il Gp del Montmelò ...

L'importanza di non essere Flavio Briatore : Nessuna invidia sociale nei suoi confronti, bensì la necessità di fare una distinzione tra il suo mondo " quello dell'arrivismo spregiudicato, dell'avversione per le condizioni dei ceti bassi e di ...

Flavio Briatore : “Italia paese comunista che vorrebbe tutti sfigati. Il reddito di cittadinanza? Una cazzata” : “Il reddito di cittadinanza è una caz…”. Non ha usato mezzi termini Flavio Briatore ieria margine dell’assemblea di Federalberghi a Capri, dove ha bocciato senza dubbi anche il salario minimo. “Ci vorrebbero dei contratti stagionali e noi sostituirci al Governo: se il governo dà a un dipendente 700 euro di reddito di cittadinanza per non far niente, bisognerebbe che dessero la possibilità agli imprenditori di pagare la ...

A Capri l'assemblea Federalberghi - attesi il ministro Centinaio e Flavio Briatore : Nel pomeriggio del 4 maggio si terrà l'assemblea del Comitato Nazionale Giovani Albergatori in cui si parlerà del valore del Turismo nell'economia italiana, strategie e modelli innovativi come ...