F1 | Ferrari ha risolto un’anomalia trovata tra dati del simulatore e riscontri in pista!

(Di lunedì 17 giugno 2019) Superato il positivo GP del Canada per laè tempo di ritornare alla realtà, consapevole che la bolla prestazionale in cui le vetture sono finite a Montreal dovrebbe scoppiare in vista del prossimo appuntamento al Paul Ricard, certamente molto più simile a tracciati dove la SF90 ha faticato come quello di Montmeló. La sensazione è confermata anche dalle parole del Team Principal di Maranello Mattia Binotto che non si aspetta di battagliare con le Mercedes ad armi quasi pari, ma di soffrire un po’ di più, con atteggiamento carica di quel il realismo che ne ha sempre distinto la sua dirigenza in questa stagione. Dopo un paio di corse – Monte Carlo e Montreal – senza enormi upgrade che a tutti gli effetti hanno avutopositivi rispetto a quelli del GP spagnolo lasi presenterà a Le Castellet con un aggiornamento abbastanza importante sull’ala ...

