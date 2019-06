Enrico Piaggio | Alessio Boni sarà il papà della Vespa in un film-tv Rai

Alessio Boni diventa Enrico Piaggio in una fiction della Rai : anticipazioni : Come già noto da qualche settimana, ora arriva la conferma definitiva: Alessio Boni presterà il suo volto a Enrico Piaggio, il padre della Vespa, lo scooter più venduto e conosciuto al mondo, in un tv movie prodotto da Massimiliano La Pegna per Moviheart in coproduzione con Rai fiction, per la regia di Umberto Marino. Nel cast ci sarà spazio pure per Violante Placido, Francesco Pannofino, Enrica Pintore, Roberto Ciufoli, Bruno Torrisi, Moisé ...

Alessio Boni diventa il padre della Vespa in Enrico Piaggio un sogno italiano casting a Pisa per la nuova miniserie di Rai 1 : Enrico Piaggio un sogno italiano, casting a Pisa il prossimo 12 giugno a Pisa. Continua il momento d’oro di Alessio Boni, che dopo La Compagnia del Cigno e Il Nome della Rosa (fresco della candidatura ai Globi d’Oro 2019) interpreterà il delicato ruolo di un mito della storia italiana, Enrico ...

Alessio Boni - da La compagnia del cigno 2 a Enrico Piaggio e Giorgio Ambrosoli : Dopo il grande successo di pubblico che è stato La compagnia del cigno e dopo aver preso parte all’ambiziosa produzione de Il nome della rosa, Alessio Boni non ha nessuna intenzione di riposarsi: l’attore originario della provincia di Brescia è infatti in procinto non solo di girare la seconda stagione de La compagnia ma anche di trasformarsi in Enrico Piaggio, l’industriale dell’omonima fabbrica che inventò e costruì la ...