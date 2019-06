Diletta Leotta è tornata single? Il clamoroso scoop che fa sognare gli uomini GALLERY

Diletta Leotta (single) è già la regina dell'estate : "Un uomo misterioso le ha pagato lo champagne" - : Alessandro Pagliuca Diletta Leotta secondo Dagospia ha passato una notte davvero folle tra bottiglie di champagne pagate da un uomo misterioso Appena tornata single, Diletta Leotta è... ricercatissima. Lo scrive Oggi dopo le indiscrezioni sulla rottura sentimentale della giornalista di Dazn rilanciate da Dagospia. Si legge infatti sul rotocalco, per la precisione nella rubrica di Alberto Dandolo che parla di Diletta come una donna ...

Diletta Leotta torna single e si dà alla pazza gioia! : ... Solo qualche giorno fa Diletta Leotta ha fatto tardi alla Gintoneria da Davide, un noto locale aperto fino all’alba. Rottura della relazione amorosa tra la conduttrice di Dazn Diletta Leotta e lo storico fidanzato Matteo Mammì, dirigente di Sky Sport fino all’estate 2018. Secondo Dagospia, si. La prova della fine di un rapporto che durava da 4 anni sarebbe il trasferimento della giornalista siciliana in una nuova abitazione a Milano dopo ...

Diletta Leotta single - è finita con Matteo Mammì : Il 'flash' è firmato Dagospia. Diletta Leotta, volto DAZN, è tornata single. Anzi, 'zitella', specifica il sito.La conduttrice pallonara più desiderata d'Italia ha mollato al suo destino il compagno Matteo Mammì. E si è comprata una bella casa a Milano per ricominciare a divertirsi.prosegui la letturaDiletta Leotta single, è finita con Matteo Mammì pubblicato su Gossipblog.it 16 giugno 2019 18:02.

La bomba di Dagospia : Diletta Leotta è tornata single : Diletta Leotta è una giornalista sexy, seguitissima dagli appassionati del mondo del calcio e che tiene sempre aggiornati i fan sui social, nelle ultime ore tante foto pubblicate su Instagram, la bella Diletta si gode le vacanze e nelle ultime ore è stata lanciata una bomba da parte di Dagospia. “Fatevi sotto, Diletta Leotta è tornata zitella. La conduttrice pallonara più desiderata d’Italia – prosegue il il messaggio sul ...

Diletta Leotta non è più fidanzata : è finita con Matteo Mammì : Diletta Leotta e Matteo Mammì non stanno più insieme Fulmine a ciel sereno nella vita di Diletta Leotta: la conduttrice è tornata single. A farlo sapere il sempre informato Dagospia, che rivela che è giunta al termine la storia d’amore tra la presentatrice lanciata da Sky e Matteo Mammì, dirigente televisivo e nipote dell’ex Ministro […] L'articolo Diletta Leotta non è più fidanzata: è finita con Matteo Mammì proviene da Gossip ...

Diletta Leotta di nuovo single! Storia finita con Matteo Mammì : Diletta Leotta è di nuovo single. Secondo le ultime indiscrezioni la giornalista sarebbe tornata sentimentalmente libera dopo l’addio a Matteo Mammì. La Storia fra la showgirl e il manager televisivo sarebbe giunta al capolinea proprio quando si parlava di nozze e della possibilità di formare una famiglia. Da sempre molto riservata riguardo la sua vita privata, la Leotta nelle ultime interviste si era lasciata andare un po’ di più, ...

Diletta Leotta sarebbe single : secondo Dagospia avrebbe già una nuova casa a Milano : Diletta Leotta sarebbe tornata single. A rivelare la notizia è stato il sito Dagospia, giornale online da sempre molto attento alle notizie di Gossip. secondo il sito diretto dal giornalista Roberto D'Agostino, la bella conduttrice siciliana avrebbe lasciato lo storico fidanzato Matteo Mammì in questi giorni e si starebbe preparando ad una nuova vita anche con l'acquisto di un nuovo appartamento a Milano. ...Continua a leggere

Diletta Leotta è tornata zitella! è finito l'amore per Matteo Mammì? : La storica conduttrice sportiva "Sky", Diletta Leotta, potrebbe essere tornata single, dopo la sua rumoreggiata rottura con il fidanzato Matteo Mammì. La conduttrice dalle curve seducenti, Diletta Leotta, sarebbe tornata single. Secondo quanto è stato riportato dal sito-web "Dagospia", la biondissima Diletta avrebbe infatti chiuso definitivamente la sua relazione con il fidanzato Matteo Mammì, il nipote dell'ex ministro Oscar Mammì, ...

Potevi tenere giù la gonna! Diletta Leotta massacrata di insulti : Diletta Leotta è stata aspramente criticata per aver mostrato le gambe durante uno scatto con sua madre. Che Diletta Leotta sia una delle giornaliste sportive più sexy degli ultimi tempi è dato risaputo. I suoi fan sono in visibilio quando la vedono in tv o quando pubblica foto o video suoi social. Diletta, infatti, è bellissima. Sa di esserlo e gioca molto con il suo fisico statuario. Ma oltre a questo, la Leotta è simpaticissima e ...

La sexy colazione di Diletta Leotta a Venezia : Un baby-doll nero di pizzo e una colazione con vista su Venezia, Diletta Leotta incanta i suoi follower, che si scatenano con commenti hot e divertenti apprezzando il fisico della giovane giornalista. Diletta Leotta è una delle influencer più amate del web. Ha uno stuolo di ammiratori che la segue in ogni sua apparizione televisiva e che non aspetta altro che vedere le nuove foto pubblicate sui suoi social. -- L'ultima ...

Diletta Leotta - il VIDEO in barca è sexy : il vento gioca un ‘brutto’ scherzo : Sono giorni di relax per la bella Diletta Leotta, la giornalista sportiva è stata grande protagonista con il campionato di Serie A, grande successo con la novità DAZN. La siciliana è sempre più seguita, in particolar modo i tifosi aspettano dagli spalti con ansia la giornalista, tutte le attenzioni prima della partita sono rivolta a bordo campo. Tutto confermato per la prossima stagione con il campionato che si preannuncia sempre più ...

Vorrei essere quella manina vicino a te! Diletta Leotta troppo sexy in costume : Pronta per entrare in acqua, il costume intero blu che indossa mette in risalto le sue abbondanti curve che, ancora una volta, confermano la sua innata femminilità. Non è certo la prima volta che Diletta Leotta stuzzica i suoi follower su Instagram. Anzi, ormai è quasi impossibile contare gli innumerevoli precedenti. La bionda conduttrice di Dazn è il mix perfetto tra talento e bellezza, tanto da essere la preferita da milioni di ...

Vacanza bollente a Saint-Tropez : una sexy Diletta Leotta mostra un fisico mozzafiato [GALLERY] : fisico scolpito e sensualità da vendere: Diletta Leotta e la Vacanza bollente a Saint-Tropez Diletta Leotta è rientrata in Italia da una rilassante e bollente Vacanza a Saint-Tropez. La bella giornalista siciliana è stata in Vacanza col fidanzato e qualche caro amico e non sono mancati i video e le foto sexy che la ritraevano in tutta la sua bellezza. Scatti mozzafiato in costume da bagno, in spiaggia, al mare o in piscina: bellezza ...

Diletta Leotta fa impazzire tutti. Sexy e scatenata con gli amici : In vacanza a Saint Tropez, la stupenda Diletta Leotta accende la fantasia dei suoi fan pubblicando alcune foto che la mostrano al mare, foto in cui reggiseno riesce a stento a contenere le sue forme davvero strabordanti. Abbronzata, super hot e sorridente, Diletta Leotta in questo scatto appena condiviso su Instagram è il ritratto dell’estate che pare finalmente arrivata, almeno a guardare la bellissima giornalista sportiva che, in riva al mare, ...