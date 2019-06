Amici | Non c' è bisogno di odiarsi | Biondo ed Emma si sono lasciati

Andrea Camilleri - infarto : come sta?/ Non è morto : Amici e familiari in Rianimazione : Ricoverato Andrea Camilleri, non è morto: colpito da grave infarto, come sta? Bollettino medico alle 17, intanto il suo libro in testa a classifica

Amici - Umberto stuzzica Giordana con un ricordo che non piacerà a Rudy Zerbi : Amici, Umberto Gaudino stuzzica Giordana Angi Dopo Amici Umberto Gaudino continua a tenere aggiornati i suoi fan con tantissime storie con cui condivide momenti della sua giornata, traguardi raggiunti, pensieri, riflessioni ecc. Il modo più bello insomma per usare Instagram e che senz’altro gli permetterà di creare una bella community, disposta a seguirlo fino in […] L'articolo Amici, Umberto stuzzica Giordana con un ricordo che non ...

Amici - disastrosa gaffe di Tish su Instagram : clamoroso - non si accorge di niente : Ops, gaffe su Instagram per Tish, amatissima concorrente dell'ultima edizioni di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tish infatti ha pubblicato sul social un link impossibile da cliccare: i fan hanno notato l'errore, ma lei no, dato che non lo ha corretto. Tish su Instagram

Amici Maria De Filippi - Vincenzo Di Primo : “Non piango. Dovevo vincere” : Amici di Maria De Filippi, parla Vincenzo Di Primo: “Meritavo la vittoria” Vincenzo Di Primo, concorrente del Serale di Amici 18, torna a parlare in un’intervista pubblicata su DiPiù. Il ballerino siciliano si è raccontato al settimanale e, rispondendo alla domanda del giornalista che gli ha chiesto della mancata vittoria, ha rivelato: “Mi è dispiaciuto. Quando partecipi a una gara vuoi vincere. Però il mio obiettivo ...

Bradley Cooper - una serata tra Amici (per non pensare a Irina) : Irina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperIrina Shayk lascia casa di Bradley CooperDopo le foto di Irina Shayk in Islanda, ecco anche le prime immagini di Bradley ...

Andrea Damante spiazzato da Giulia e Iannone - gli Amici : 'Non se lo sarebbe mai aspettato' : Il numero di Chi che è uscito oggi racconta nei dettagli tutte le tappe del'avvicinamento che c'è stato tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: dopo un lungo corteggiamento, pare che la romana abbia accettato di uscire con il pilota per la prima volta domenica 2 giugno. E Andrea Damante come avrà reagito alla nuova frequentazione della sua ex? Gli amici del dj hanno fatto sapere ai giornalisti che il ragazzo non si sarebbe mai aspettato una cosa ...

De Lellis e Iannone - presunta rissa con un paparazzo : messo al muro dagli Amici : Tra le coppie più chiacchierate e discusse di queste ultime settimane vi è sicuramente quella composta da Andrea Iannone e Giulia De Lellis. I due sono stati paparazzati in diverse occasioni assieme, ed ecco che subito si è parlato di nuova coppia dell'estate 2019. Al momento, però, i due diretti interessati non hanno proferito parola su queste indiscrezioni anche se recentemente, dopo essere stati paparazzati in un ristorante milanese, ...

Amici - la verità sul passato di Giordana Angi : "Non voleva vivere in Francia - ha detto solo falsità" : Nuovi retroscena sul passato della cantante di Amici, Giordana Angi. È il padre a raccontare tutto sul settimanale Dipiù, al quale ha spiegato avvenimenti che sembrano non essere coerenti con quelli descritti dalla madre di Giordana e dalla stessa cantante nel corso del programma di Maria De Filippi

Amici 18 - Giordana verità sul passato : “Non voleva vivere in Francia!” : News Giordana Amici 2019: il padre parla del passato della loro famiglia Adesso conosciamo nuovi retroscena sul passato di Giordana Angi. Suo padre, come un fiume in piena, ha deciso di raccontare tutto al settimanale Dipiù: ha spiegato avvenimenti che cozzano con quelli raccontati alcuni giorni fa dalla madre di Giordana e dalla stessa cantante. […] L'articolo Amici 18, Giordana verità sul passato: “Non voleva vivere in ...

Incidente in moto. Non arriva al ristorante : gli Amici lo ?cercano e lo trovano morto nel fosso : Lo hanno trovato in serata gli amici che lo aspettavano dall'ora di pranzo in fondo a una scarpata, ma ormai non c'era più nulla da fare. Marco Stabile, 47 anni di Schio, era un grande appassionato di moto.

Amici. Alberto Urso e un trionfo inimmaginabile. Con Maria De Filippi non è ancora finita : gesto commovente : Sta diventando grande, Alberto Urso, ma il tenorino non può dimenticare Maria De Filippi. Il giovane cantante lanciato dalla vittoria ad Amici una settimana fa è per la seconda settimana di fila in testa alle classifiche di vendita con il suo album di debutto Solo e su Instagram decide di dedicare i

Alfonso Signorini Professore di Amici 19 - e Non Solo… : Nuovi impegni televisivi per Alfonso Signorini. Il direttore di Chi sarà il nuovo Professore ufficiale nel corpo docenti di Amici 19, il Talent Show di Maria de Filippi. Ma non solo, ecco dove vedremo Signorini prossimamente… Il Talent Show Amici si è da poco concluso, decretandone il successo. Ma la stakanovista Maria De Filippi ed il suo staff non dormono certo sugli allori e stanno già pensando alla prossima edizione, per la quale, ...

Il giallo dei due Amici morti nel Po : parenti non avevano notizie - i loro trolley spariti : I due giovani amici delle Bahamas, trovati cadaveri nelle acque del Po a Torino, avevano ancora in tasca le chiavi della casa presa in affitto per il soggiorno nel capoluogo piemontese ma non si trovano i loro bagagli. Per il momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un delitto.

Amici 2019 - Intervista a Giordana Angi : Le Parole Che Non Ti Aspetti! : Giordana Angi, ex allieva del talent show Amici ha rilasciato un’Intervista nella quale parla della sua vita privata ed artistica. Dichiarazioni profonde e sbalorditive che non lasciano spazio all’interpretazione! Giordana Angi, dopo la vittoria ad Amici, ammette di avere avuto tante maschere. L’artista della squadra bianca, rivela cosa ne pensa di Rudy Zerbi! Giordana Angi, dopo essersi classificata al secondo posto alla ...