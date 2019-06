Pronostico Giappone Vs Cile | Copa America 18-06-19 e Analisi

Pronostico Giappone-Cile - Copa America Gruppo C - 18-6-2019 : Il Pronostico ed il consiglio per le scommesse di Giappone-Cile, primo turno del Gruppo C della Copa America , Martedì 18 giugno 2019Pronostico//Copa America// – Dopo il Qatar, anche il Giappone fa la sua comparsa nel massimo torneo per nazioni sudAmericane (la seconda, dopo quella del 1999). E che esordio! I Nipponici, finalisti nell’ultima coppa d’Asia, se la vedranno nientemeno che contro i campioni uscenti del Cile in un girone molto ...

Francia 2019 Mondiali femminili : Argentina Giappone il Pronostico della sfida : Si gioca alle 18:00 di oggi la seconda partita valida per gruppo D tra Argentina Giappone.Proviamo a fornire il pronostico della sfida tra Argentina e Giappone valida per il Gruppo D.Va in scena al Parco dei Principi di Parigi la sfida tra Argentina e Giappone e le nipponiche sono le favorite per la conquista dei 3 punti in palio.Come arriva l’ArgentinaL’Argentina è tra le nazionali meno attrezzate del Mondiale. Non esprime un gioco ...

Pronostico Giappone vs Corea del Sud - Ottavi di Finale Mondiale U-20 04-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Giappone-Corea del Sud, Ottavi di Finale Mondiale U-20; Martedì 4 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Giappone / Corea / Analisi – Questo pomeriggio, con precisione alle ore 17:30, andrà in scena all’Arena Lublin il match valido per gli Ottavi di Finale, tra Giappone e Corea del Sud.Come arrivano le due squadre?Giappone / Mondiale U-20 / Corea – I padroni di casa di giornata arrivano dal pareggio a ...

Italia U20-Giappone U20 : probabili formazioni - quote e Pronostico : Italia U20-Giappone U20: probabili formazioni, quote e pronostico La gara tra le formazioni Under 20 di Italia e Giappone si giocherà allo Stadion im. Zdzislawa Krzyszkowiaka di Bydgoszcz, in Polonia, mercoledì 29 maggio: calcio d’inizio alle ore 18.00. Italia U20-Giappone U20: sfida tra prime del girone All’esordio, la nazionale azzurra guidata da Paolo Nicolato ha battuto il Messico per 2-1 e successivamente ...