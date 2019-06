Google inizia a mostrare nuovi segnalibri nella ricerca di video su YouTube

Google vs Huawei. È iniziata la guerra fredda della tecnologia e le sue conseguenze sono controintuitive : Siamo cresciuti con una rete Internet, e l’eccezione cinese della rete censurata. Diventeremo grandi in un mondo con più Internet, divise, e con la mano pubblica che stringe in un pugno le aziende private

Google I/O 2019 inizia domani : tra le novità più attese c’è Android Q : domani prenderà il via l’atteso appuntamento annuale con la Google I/O 2019, la conferenza per gli sviluppatori in cui il gigante di Mountain View illustra i suoi progetti in ambito hardware e software. Nei tre giorni di eventi si susseguiranno molti annunci, quest’anno sono attesi nuovi smartphone, dispositivi smart, inedite funzionalità di Google Assistant, il nuovo sistema operativo Android Q e forse qualche chicca dalle numerose ...