Francesca e Gennaro a Temptation Island Vip? Parla la De André

Francesca De Andrè non piace alla mamma di Gennaro Lillio? - : Alessandro Pagliuca La vita di coppia di Francesca de Andrè e Gennaro Lillio potrebbe subire dei pericolosi contraccolpi causati dal gossip che impazza contiuamente Sarà una lunga storia d’amore quella tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio? Per la mamma del modello ex gieffino sembra che tra loro potrebbe o forse dovrebbe anche finire subito. Insomma la suocera non approverebbe questo amore, non sopporterebbe Francesca De Andrè. ...

Francesca De André si sfoga su Instagram : la rabbia dei follower. Ma il nuovo fidanzato Gennaro Lillio risponde : Francesca De André, il personaggio più discusso di questa edizione del Grande Fratello, si è affidata a due citazioni per dare il buongiorno social su Instagram. Parole che sanno...

“Lei no!”. Francesca De André demolita e Gennaro resta in silenzio : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, la storia d’amore prosegue a gonfie vele, ma la famiglia di Gennaro non sarebbe d’accordo. Come riporta il sito Gossip e tv, Giada Di Miceli, conduttrice di Non succederà più su Radio Radio, avrebbe affermato che la mamma di Gennaro non gradirebbe la nuova nuora. L’antipatia sarebbe nata durante il Grande Fratello 16. E adesso – riporta il sito di gossip – la signora sarebbe ...

GF 16 - Luxuria : 'La mamma di Gennaro è disperata - sta cercando di separarlo da Francesca' : Da pochi giorni è terminata la sedicesima edizione del Grande Fratello. Il reality quest'anno ha avuto come protagonista assoluta Francesca De André. La ragazza, una volta entrata nella casa, ha mostrato subito il suo carattere molto forte e irriverente. Durante il suo percorso ha avuto diversi litigi con gli altri concorrenti. Purtroppo la 29enne genovese ha dovuto fronteggiare la notizia di un tradimento da parte del suo ormai ex fidanzato ...

'Francesca De Andrè deve farsi aiutare'/ Appello di Floriana Secondi : e su Gennaro... : 'Francesca De Andrè deve farsi aiutare': Floriana Secondi lancia un Appello mentre Vladimir Luxuria, su Gennaro Lillio, dice che...

Francesca De André e Gennaro Lillio - amore dopo il Gf : post misterioso su Instagram : Gennaro Lillio e Francesca De André, la storia d’amore continua dopo il Grande Fratello dopo il Grande Fratello Francesca De André e Gennaro Lillio continuano a dimostrare ai follower di essere una coppia felice e di non interessarsi alle tant(issim)e critiche di chi non crede nella loro storia d’amore e soprattutto di chi non sopporta […] L'articolo Francesca De André e Gennaro Lillio, amore dopo il Gf: post misterioso su ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro "coppia più brutta dell'estate". Umiliati fuori dalla casa : "La coppia più brutta dell'estate". Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono stati molto chiacchierati nella casa del Grande Fratello, ma ora rimangono vittime del fuoco (poco) amico di una loro ex inquilina. Mila Suarez, la marocchina "Belen di Parma", ha avuto costanti litigi con la nipotina del g

