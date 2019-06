liberoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019), 15 giu. (AdnKronos) - "Ci ha lasciati Franco, un italiano che ha contribuito a rendere grande il nostro Paese nel mondo. Un genio capace di stupire e di interpretare in maniera unica ogni situazione che affrontava. Micome assolutodelladi Mila

TV7Benevento : Zeffirelli: Fontana, 'mi piace ricordarlo protagonista Scala di Milano'... - enroboh : RT @gniola: Fontana dell'Agis su Zeffirelli ma più che altro su di sé: 'Una perdita ancor più dolorosa per chi, come il sottoscritto, ha av… - gniola : Fontana dell'Agis su Zeffirelli ma più che altro su di sé: 'Una perdita ancor più dolorosa per chi, come il sottosc… -