Vitali | Sono pronto a seguire Toti Tajani deve fare un passo di lato

Pensioni e Vitali zi - Giletti : 'Mi sono rotto le scatole - dovreste vergognarvi' (VIDEO) : Il Movimento Cinque Stelle, sin dai suoi albori, si è affidato ad alcuni cavalli di battaglia che, nel tempo e nelle varie campagne elettorali, hanno permesso di ampliare il proprio consenso, fino a raggiungere il grande successo delle politiche del 2018. Tra questi ci sono indubbiamente una sorta di caccia alle streghe nei confronti di chi percepisce una pensione elevata non giustificata da un versamento sufficiente di contributi e, ...

Vitalizi - ex senatore Psi denuncia Di Maio - Corrao e L’Aria che Tira : “Non sono un ladro”. Poi il colpo di scena : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato M5s, Ignazio Corrao, e Giorgio Pizzol, trevigiano, ex senatore del Psi, in carica dal 1987 al 1992. Pizzol ha querelato il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, e lo stesso Corrao, reo di aver definito il Vitalizio parlamentare “un privilegio clamorosamente rubato” proprio nella trasmissione condotta da Myrta Merlino. La querela ha coinvolto anche L’Aria che Tira, che, ...