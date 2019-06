ilfogliettone

(Di sabato 15 giugno 2019) "Ciondolano nel Mediterraneo e giocano sulle pelle dei migranti, ma l'Italia non si fa dettare le regole dell'immigrazione da una Ong tedesca che usa una nave olandese fuorilegge. Non pensino di passarla". Matteorinnova e rilancia a testa bassa le accuse contro Sea Watch, che da oltre 24 ore e' al limite delle acque territoriali italiane, ad una quindicina di miglia da, dopo aver rifiutato il porto 'sicuro' di Tripoli che le autorita' libiche hanno offerto per la prima volta da quando, ormai piu' di un anno fa, hanno istituito la propria zona Sar. E il ministro dell'Interno trova una sponda nel premier Conte che, da Malta dove partecipa al vertice dei paesi Ue del Mediterraneo, chiede "maggiore trasparenza da parte delle Ong" sottolineando che la Guardia costiera libica "ha gia' fatto diversi interventi".La situazione resta dunque di stallo, anche perche' ...

ilfogliettone : SeaWatch vicino Lampedusa. Salvini, non la passerà liscia - - DAVIDPARENZO : RT @SeaWatchItaly: ?? Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra, la #SeaWatch ha fatto rotta nord, verso il port… - ElviraRicioppo : RT @SeaWatchItaly: ?? Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra, la #SeaWatch ha fatto rotta nord, verso il port… -