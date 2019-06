Moto3 – Brutta caduta per Riccardo Rossi! Il giovane pilota resta a terra | portato

sportfair

(Di sabato 15 giugno 2019)perRossi nelle Fp3 di: ildel Team Gresininella parte finale della sessione e viened’urgenza all’ospedale La terza sessione di prove libere svoltasi sul circuito del Montmelò si è conclusa con una spiacevole notizia.Rossi,del Team Gresini, è caduto nella parte finale delle FP3,ndo immobile al suolo. Grande paura per il ragazzo, trasd’urgente all’ospedale in ambulanza. I primi aggiornamenti parlano delin condizioni di coscienza, con un forte dolore alla schena e ad una gamba. Fausto Gresini ha spiegato a Sky Sport: “il ragazzo è cosciente, gli fanno un po’ male la schiena e la gamba. Dobbiamo fare degli accertamenti per vedere se ha qualcosa di rotto o meno, ma ci hanno rassicurato che ‘è a posto’. Dinamiche della ...

