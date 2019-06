Massimo Giannini attacca Maurizio Landini a Otto e mezzo | Lo sa che il 43% degli

Oscar a Lina Wertmüller - Giannini «Felicissimo - le devo tutto» - il nipote Massimo Wertmüller «Una gioia troppo importante per non condividerla» : Oscar alla carriera per la regista e sceneggiatrice italiana Lina Wertmüller La prima donna candidata all’Oscar nel 1977 con Pasqualino Settebellezze, presentato anche all’ultimo Festival di Cannes 2019. Lina Wertmüller, 91 anni il prossimo agosto, riceverà l’Oscar alla carriera ...