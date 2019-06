L' oroscopo del 16 giugno | Cancro e Leone in difficoltà

L'oroscopo del giorno 17 giugno - previsioni 2ª sestina : la Luna 'abbraccia' il Capricorno : L'oroscopo del giorno 17 giugno 2019 annuncia il magico ed esaltante ingresso della Luna in Capricorno. È proprio quello che ci voleva per ultimare presto e bene i preparativi con in vista la ripartenza settimanale. La parola d’ordine, in questo caso per la maggioranza dei sei segni zodiacali sotto analisi quest'oggi, dovrà essere 'disimpegno'. Specie se qualcuno ha già in programma qualcosa di speciale da vivere con gli amici, senz'altro vi ...

oroscopo del 16 giugno : giornata faticosa per Gemelli e Sagittario : Quella di domani 16 giugno sarà una giornata positiva per l'Ariete e il Leone. Momento deludente per il segno dei Gemelli e per il Sagittario, che faranno fatica a gestire i rapporti personali. Di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di domenica 16 giugno 2019 per tutti i segni, da Ariete a Pesci. Previsioni astrologiche del 16 giugno 2019 Ariete: fine settimana positivo per il segno, almeno per quanto riguarda i sentimenti. La giornata ...

oroscopo del 17 giugno : Ariete agitato - Pesci distratto : Lunedì 17 giugno 2019 la Luna e Giove si troveranno nel segno del Sagittario mentre Plutone e Saturno saranno in Capricorno. Urano stazionerà in Toro e Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Venere ed il Sole si troveranno in Gemelli e Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare rimarranno nel segno del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete agitato Ariete: agitati. Se da un lato le questioni lavorative procederanno ...

L'oroscopo dell'amore per i single fino al 23 giugno : Cancro ansioso - novità per Scorpione : Le novità amorose non mancheranno nelle previsioni astrali settimanali segno per segno. L'oroscopo dell'amore per i single 'lancia' delle possibilità da prendere al volo per raggiungere la felicità sentimentale. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: Sole e Venere saranno in posizione favorevole e potrete vincere una sorta di pigrizia conferitavi da Marte in quadratura. Apritevi ai nuovi amori con maggiore slancio e siate più ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 17 al 23 giugno : Bilancia innamorata - Scorpione felice : Le previsioni astrali riguardanti le relazioni a due sono ricche di sorprese, tutte da approfondire sfruttando i transiti planetari favorevoli. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale. Previsioni astrali segno per segno Ariete: simpatici e solidali con gli altri a inizio settimana, sarete molto ottimisti nei confronti dell'amore. Riuscirete così a vincere una certa insoddisfazione derivante da una smania di trasformazione dei ...

oroscopo di oggi - 15 giugno : previsioni Paolo Fox del weekend : Paolo Fox: Oroscopo di oggi, sabato 15 giugno 2019, e previsioni del fine settimana Dal numero di DiPiùTv uscito in tutte le edicole martedì scorso, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 15 giugno, e del weekend in generale, quindi anche di domani, per tutti i 12 segni zodiacali. weekend, quello che si apre oggi, che per i nati sotto il segno dell’Ariete ...

L'oroscopo settimanale dal 17 al 23/6 - 1ª sestina : il Sole entra nel segno del Cancro : L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2019 svela l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni relativamente ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano sono le pagelle con le stelle e relative predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza nel lasso temporale citato poc'anzi un transito davvero interessante: l'ingresso del Sole in Cancro apre ufficialmente (astronomicamente parlando) ...

oroscopo Ada Alberti del weekend e dell’estate a Pomeriggio 5 : Ada Alberti a Pomeriggio Cinque: l’Oroscopo dell’estate e del fine settimana Ultimo appuntamento stagionale con Pomeriggio 5 e l’Oroscopo di Ada Alberti. Barbara d’Urso ha salutato il pubblico del day time feriale di Canale5 dando appuntamento a settembre, ma non senza regalare i consigli delle stelle targati Ada Alberti. la nota astrologa ha svelato l’Oroscopo del weekend, del 15 e 16 giugno, e dell’estate, ...

oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno - 2ª sestina : Capricorno 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi, l'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese estrapolata dalle effemeridi del periodo, in questo contesto interessante i segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Iniziamo come di consueto a dare un'anteprima generale sui migliori e peggiori del periodo, ...

oroscopo Simon & the Stars dell’estate 2019 : previsioni a Vieni da me : Simon & the Stars a Vieni da me: Oroscopo completo dell’estate Ultima puntata di Vieni da me per Caterina Balivo che chiude una stagione non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti. Prima di lasciare i telespettatori all’estate, Simon & the Stars ha svelato l’Oroscopo dell’estate 2019 nell’apposito spazio dedicato all’astrologia. Per ognuno dei dodici segni zodiacali ha assegnato una ...

L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno : Cancro consapevole - Capricorno intuitivo : Nuovi influssi stellari studiano i simboli zodiacali nella quarta settimana di giugno. L'oroscopo settimanale annuncia l'entrata di Sole in Cancro, che rende le previsioni astrali più vitali e fortunate. La fortuna nelL'oroscopo settimanale Ariete: Venere in posizione di sestile vi farà vivere l'amore in modo più coinvolgente e sereno. In ambito lavorativo, sentirete gli influssi non del tutto favorevoli di una Luna in quadratura con Saturno che ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 15 giugno : Scorpione comunicativo - Acquario allegro : Le previsioni astrologiche di sabato spianano una strada verso i sentimenti e offrono un'opportunità a ciascun simbolo zodiacale, dettando legge nelL'oroscopo dell'amore per i single. L'oroscopo dell'amore di sabato Ariete: di energia ne avete da vendere con Marte in quadratura, dovrete solo incanalarla nel modo giusto, quello che vi porta all'amore. Venere facilita i nuovi incontri e siete propensi a vivere ogni attimo amoroso in modo ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 15 giugno : Scorpione innamorato - Capricorno emotivo : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato riserva forti emozioni per i simboli zodiacali e li sprona a viverle intensamente, evolvendo nelle relazioni in due. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo dell'amore di sabato Ariete: sarete molto affettuosi con il partner, beneficiando degli influssi favorevoli sia venusiani che solari dal cielo astrologico dei Gemelli. Attenzione solo a una quadratura di Plutone che in ...