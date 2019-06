Inter | Icardi potrebbe liberarsi a parametro zero | l’argentino pronto ad accusare il club

Inter - la questione Icardi diventa sempre più spinosa : i nerazzurri continuano a sognare uno scambio con Dybala : Il club nerazzurro ha intenzione di risolvere la questione entro l’8 luglio, giorno di inizio del ritiro estivo La questione Icardi in casa Inter è sempre più spinosa, il tempo passa e le possibilità di trovargli una sistemazione diminuiscono drasticamente, con la società nerazzurra che ha intenzione di risolvere tutto prima dell’inizio del precampionato. Massimo Paolone/LaPresse La data è fissata per il prossimo 8 luglio, ...

Inter – Icardi va o resta? Marotta non si sbilancia : “è una questione di correttezza” : Marotta non si sbilancia sul futuro di Icardi: le parole dell’ad nerazzurro sull’attaccante argentino Non è ancora fatta del tutto chiarezza sul futuro di Mauro Icardi all’Inter: il calciatore argentino ha espresso il suo desiderio di voler rimanere nel club nerazzurro, pur a costo di dover dimostrare ciò che vale al nuovo allenatore Antonio Conte, ma la società non ha ancora deciso in che direzione andare. L’Inter, ...

Inter - frecciatina indiretta di Marotta a Icardi e Wanda Nara : l’ad nerazzurro punge sull’argomento social : Presente al Castello Sforzesco per un convegno sui leader, Beppe Marotta ha espresso il proprio punto di vista sui social Una frecciatina indiretta, parole taglienti che sembrano avere due precisi destinatari: Icardi e Wanda Nara. Le dichiarazioni sono di Beppe Marotta che, presente ad un convegno sui leader tenutosi al Castello Sforzesco di Milano, ha espresso il proprio punta di vista sui social, molto utilizzati dalla coppia ...

Inter - Djorkaeff non le manda a dire : “Icardi? Vada via pure - in mille al suo posto” : Youri Djorkaeff non le manda a dire: l’addio di Icardi non sarebbe un problema, “altri mille” potrebbero prendere il suo posto nell’Inter L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ha portato grande entusiasmo, nonostante qualche grande ex nerazzurro abbia mostrato un po’ di diffidenza, pur riconoscendone le grandi qualità. È il caso di Youri Djorkaeff che Conte lo ha affrontato spesso in ...

Inter - Icardi verso l'addio : Conte avrebbe parlato con i senatori : In casa Inter si continua a parlare di quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato a lungo al centro delle polemiche nell'ultimo anno e queste hanno condizionato anche il suo rendimento. Solo undici reti in campionato di cui praticamente la metà su calcio di rigore. Da febbraio c'è stato il crollo, dal momento in cui la società nerazzurra ha deciso di revocargli la fascia di capitano, affidandola a ...

Inter : nella formazione ideale di Conte non ci sarebbe spazio per Icardi e Nainggolan : Lavori in corso in casa Inter. L'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore al posto di Luciano Spalletti, pur senza ricorrere a spese folli o avventate, porterà inevitabilmente la società milanese ad Intervenire sul mercato per allestire un organico che si avvicini del tutto (o quasi) ai "desiderata" dell'ex tecnico del Chelsea. Quest'ultimo, infatti, avrebbe già le idee piuttosto chiare sulla formazione-tipo che vorrebbe schierare alla ...

Icardi potrebbe aprire un contenzioso per mobbing contro l’Inter : La tensione in casa Inter per la gestione di Icardi continua a salire. Il Corriere dello Sport scrive che Mauro e Wanda sono pronti a partire per le vacanze e vorrebbero evitare l’incontro con Marotta per arrivare direttamente al raduno di Lugano e provare a convincere Conte a tenere l’argentino in squadra. Ma Conte è già stato chiaro: Icardi non lo vuole, soprattutto per ciò che ha sentito dallo spogliatoio. Marotta, dal canto suo, vorrebbe ...

Icardi Juventus - Conte lo fa fuori : continua l’Interesse bianconero : Icardi Juventus – La Juventus punta Mauro Icardi come nuovo attaccante, in vista della prossima stagione, ma la trattativa per portarlo a in bianconero sembra complicata. BeppeMarotta, amministratore delegato nerazzurro, vorrebbe infatti uno scambi con Paulo Dybala che non accetta, per il momento, la soluzione Inter. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità, anche se il passaggio dell’argentino a Torino sembra difficile da ...

Inter : Icardi insiste per rimanere e vorrebbe parlare con Steven Zhang : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Dal futuro del centravanti argentino, infatti, passerà molto probabilmente il futuro della sessione estiva di calciomercato della società nerazzurra. Il neo tecnico nerazzurro Antonio Conte sembra avere le idee chiare e non vorrebbe puntare sull'attaccante di Rosario: ad incidere su questa scelta le vicende degli ultimi mesi, con la società che gli ha tolto la fascia di capitano per ...

Calciomercato Inter - Conte boccia Icardi : indice puntato su Lukaku : Calciomercato Inter pronto ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come anticipato nei giorni scorsi, Conte sarebbe ormai pronto a puntare forte sul 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. La sensazione è che l’ex tecnico del Chelsea non voglia puntare su Icardi, ma punti dritto a Lukaku. L’attaccante del Manchester […] L'articolo Calciomercato Inter, Conte boccia Icardi: indice puntato su Lukaku ...

Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi : 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri : Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi: 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri. Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi: 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri. Il Napoli procede senza soste la sua ricerca per rinforzare la Rosa nel reparto offensivo. I nomi che circolano si confermano di livello altissimo, a partire da James Rodriguez fino a Lozano, ...

Inter - Icardi sul mercato : su di lui ci sarebbero solo Juventus e Napoli : Mauro Icardi dovrebbe essere uno dei giocatori sacrificati dall'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Il centravanti argentino non sembra rientrare nei piani del tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Tra i due potrebbe non essere necessario neanche un colloquio visto che l'ex allenatore del Chelsea avrebbe chiesto la cessione prima del ritiro a Lugano. Il tecnico, in uno dei vertici di mercato avuto con i dirigenti, inoltre, avrebbe ...

Inter : la Juventus vorrebbe offrire Cuadrado-Higuain ai nerazzurri per Mauro Icardi : Come una vera e propria telenovela, la vicenda legata a Mauro Icardi e alla sua sempre più probabile partenza dall'Inter si arricchisce giorno dopo giorno (o puntata dopo puntata) di nuovi, inattesi spunti di riflessione e retroscena. Ieri sera, 9 giugno, durante La Domenica Sportiva-Estate, il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento da Milano ha lanciato l'ennesima indiscrezione sul futuro dell'attaccante argentino, chiamando in causa ...

La Roma insiste per Icardi : ci sarebbe l'ok dell'Inter : In casa Inter tiene banco sempre il nome di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è considerato in uscita dal club nerazzurro, non rientrando nei piani del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea ne avrebbe parlato con alcuni esponenti dello spogliatoio che avrebbero dato parere negativo dopo quanto successo nei mesi scorsi. Il club, infatti, a metà febbraio gli ha tolto la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. ...