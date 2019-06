«Il Gladiatore 2» si farà | che cosa dobbiamo aspettarci?

vanityfair

(Di sabato 15 giugno 2019) IlIlIlIlIlIlIlIlIlIlQuando lo aveva annunciato nel 2017, molti presero Ridley Scott per un provocatore: come si sarebbe potuto fare un secondo capitolo delsenza Massimo Decimo Meridio? Pareva una di quelle idee strambe che prolificano su Internet, tipo il finto trailer del sequel di Titanic con Leonardo DiCaprio che risorge cinquant’anni dopo, ma stavolta laè vera. Al lavoro sul progetto, oltre allo stesso Scott e allo sceneggiatore Peter Craig, ci sono i produttori Walter F. Parkes e Laurie MacDonald che, in un’intervista a HeyUGuys, anticipano qualsul seguito del film che, nel 2001, si portò a casa cinque premi Oscar. https://www.youtube.com/watch?v=owK1qxDselE Come aveva lasciato intendere Scott, la vicenda non coinvolgerà più il Massimo di ...

