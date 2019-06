I tumori al cervello fanno meno paura | un ‘naso artificiale’ aiuta a distinguere ed

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Si tratta di un vero e proprio naso artificiale sviluppato all’Università di Tampere, in Finlandia, che aiuterà i neurochirurghi a identificare il tessuto canceroso durante l’intervento al, per favorire un’asportazione più precisa dei. La resezione elettrochirurgica con dispositivi come il bisturi elettrico o una lama per diatermia è ampiamente utilizzata in neurochirurgia. Quando il tessuto viene bruciato, le molecole vengono disperse sotto forma di fumo chirurgico. Con il metodo sviluppato dai ricercatori dell’Università di Tampere, il fumo chirurgico viene immesso in un nuovo tipo di ‘naso artificiale’, in grado di identificare il tessuto maligno e distinguerlo da quello sano. La tecnica è descritta sul ‘Journal of Neurosurgery‘. “Nell’attuale pratica clinica, l’analisi della sezione congelata è il gold ...

madairob : RT @futuroprossimo: Buongiorno, buon sabato a tutti! Per certe cose serve fiuto: @TampereUni ha sviluppato un naso elettronico che 'annusa'… - lauraballons : 5 facciate di sbobina sui tumori al cervello e ho sentito un forte bisogno di chiamare mia mamma per dirle che le voglio tanto bene - rpGianluca : RT @futuroprossimo: Buongiorno, buon sabato a tutti! Per certe cose serve fiuto: @TampereUni ha sviluppato un naso elettronico che 'annusa'… -