Calciomercato | quanti possibili affari a costo zero! Da Buffon a Balotelli | passando per

calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019)– Tanti grandi campioni in giro per l’Europa, dal 1° luglio non avranno più un contratto e saranno liberi di accasarsi altrove. Tra questie Robben. Ma sono davvero tanti i calciatori che potrebbero essere un affare a parametro zero anche per i club italiani.– Per il portiere, che ha salutato il Psg, si profilano diverse ipotesi: Parma e Genoa in Italia, da non scartare il Porto (dove andrebbe a sostituire l’amico Casillas) o addirittura la decisione di appendere i guanti al chiodo. RABIOT – Anche il centrocampista francese è in uscita dal Psg. Su di lui da tempo gli occhi di Barcellona e Juventus, per un affare che potrebbe rivelarsi davvero azzeccato.– Dopo 6 mesi al Marsiglia, Supermario è pronto ad una nuova avventura. Ipotesi italiane con il Parma interessato, ma frenato per ora dalle ...

CalcioWeb : #Calciomercato, affari a parametro zero ?? quanti nomi: da #Buffon a #Balotelli ?? - calciomercatoit : ????#Milan - quanti club per #Fofana dall'#Udinese ??#CMITmercato - FCInterLove : RT @dona10tweet: Volevo informare tutti quanti che Ramadani non è ufficialmente l’agente di Sarri, ma gestisce Pjanic, koulibaly e Chiesa.… -