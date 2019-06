Ornella Muti | condanna definitiva per truffa e falso

Ornella Muti annullò uno spettacolo per una cena con Putin : la Cassazione la condanna : La famosa attrice Ornella Muti 10 anni fa si rese protagonista di un caso abbastanza particolare. La donna infatti annullò inaspettatamente uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone, dichiarando di essere molto malata. Contestualmente però fu avvistata in Russia da Putin per partecipare ad una cena di gala. In quell'occasione l'attrice fu accusata di aver truffato il teatro e gli spettatori. Per questo motivo si aprì un caso. Il Tribunale di ...

