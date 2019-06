Omaggio al Super Santos

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) Chi della generazione prima dei “Millennials” non ha mai dato un calcio al? Io me lo ricordo che costava 500 lire e si vendeva al negozio di alimentari.Mi ricordo del vento che gli faceva fare traiettorie impossibili, copiate anni dopo dai vari Holly e Benji. Ricordo le vetrine rotte e i salti nei fossi a recuperarlo.Ricordo le macchine che si fermavano per strada perchè si sapeva che se sbucava un pallone prima o poi sarebbe passato un bambino a inseguirlo.Ricordo, che per una forza misteriosa, si incastrava sempre sotto l’unica macchina parcheggiata e che sembravamo marines per come eravamo bravi a scivolare sotto l’auto e per come ne uscivamo macchiati di olio e polvere.Ricordo gli anziani, che esasperati, uscivano di casa pronti tra improperi e armati di forbice; sembravano Edward mani di forbice.Mi ricordo delle pietre a segnare i ...

