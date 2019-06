Muoiono la mamma e i suoi 4 figli | disgrazia o omicidio-suicidio

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 giugno 2019) Tragico incidente stradale:e i. Una tragedia choc che ha avuto luogo nel Queensland, in Australia, il mese scorso. Da poco, sulla Fraser Coast, si sono tenuti i funerali durante i quali familiari e amici della famiglia si sono stretti attorno ai parenti della signora McLeod e deipiccolini: Aaleyn, 6 anni, Matilda, 5, Wyatt, 4 e Zaidok, 2. La signora McLeod, 35 anni, è morta quando la sua auto si è schiantata contro un camion sull’autostrada Bunya vicino a Kumbia, nel Queensland, il 27 maggio. Secondo la polizia, potrebbe trattarsi di un. Prima del funerale il padre dei piccoli ha trascorso molto ore accanto alle bare deibambini, nella disperazione più totale. Per la moglie è previsto un funerale separato. “Non ci sono impronte così piccole da non lasciare un impatto su questo mondo – ha detto il sacerdote che ha ...

