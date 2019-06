Meteo | arriva ‘Scipione’ Weekend ‘rovente’ | con punte anche di 41 gradi

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 giugno 2019) Come già preannunciato dagli esperti del sito il.it, ilin arrivo sarà all’insegna del caldo rovente. Questo perché l’allontanamento verso il Regno Unito dell’area ciclonica che in questi giorni ha portato instabilità al Nord lascerà la porta spalancata a un grande miglioramento dal punto di vista climatico. Dal sito diretto da Antonio Sanò spiegano infatti che si andrà verso un ulteriore espansione di una vasta area di alta pressione, che a partire da oggi, venerdì 14 giugno, si muoverà dalle coste del Nord Africa fino ad abbracciare tutta la penisola. Sull’Italial’anticiclone che la redazione de il.it ha denominato Scipione. Si tratta di un anticiclone che sabato tanto sole su tutta l’Italia. Solo a ridosso dei rilievi alpini è prevista qualche nuvola e non è da escludere qualche acquazzone sul comparto alpino della Valle d’Aosta, ...

