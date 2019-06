L' assist dell' Ue alla Sea Watch Impossibile sbarco in Libia

Bruxelles - niente alloggio per l’assistente dell’eurodeputato leghista. Affittacamere (italiano) : “Questa casa è di sinistra” : Ci saranno sempre un Nord e un Sud nel mondo. Gli extracomunitari faticano a trovare casa in Italia, per ragioni etniche? Ai leghisti può accadere la stessa cosa, in Belgio, ma per motivazioni politiche. E’ accaduto a Bruxelles dove Jessica Polo, 26 anni, consigliera comunale leghista a Minerbe, si è messa alla ricerca di un appartamento in affitto. Laureata in scienze giuridiche, ha infatti accettato di fare da assistente a Paolo Borchia, ...

Corea del Nord - il rapporto : “Ci sono 318 siti per esecuzioni pubbliche. Costretti ad assistere anche i bambini delle vittime” : In Corea del Nord ci sono almeno 318 luoghi dove vengono messe in atto esecuzioni pubbliche alle quali sono costrette ad assistere anche migliaia di persone, tra cui i familiari delle vittime, inclusi i bambini. Lo denuncia un rapporto dell’ong attiva nei diritti umani Transitional Justice Working Group, con sede a Seoul, in Corea del Sud. Lo studio è frutto di quattro anni di lavoro, e si basa su 610 interviste a disertori del regime ...

Cisterna di Latina : bambina di 10 anni avrebbe assistito all'omicidio della madre : Una donna di 35 anni è stata uccisa, questa mattina, a Cisterna di Latina. Secondo quanto riferito, all'omicidio della donna, originaria di Velletri, in provincia di Roma, avrebbe assistito la figlia di soli dieci anni. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della 35enne, in via Palmarola nel quartiere popolare di San Valentino dove abitava con il marito e la figlia in un complesso di villette a schiera....Continua a leggere

La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google assistant : La versione beta 10.4 dell'App Google è stata appena distribuita e introduce l'indicatore dell'abbonamento a Google One per l'immagine del profilo e rivela che Google sta implementando i suggerimenti di Google Assistant che potrebbero apparire sulla schermata di blocco. L'articolo La beta 10.4 dell’App Google introduce alcune novità per Google One e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

L'assist delle toghe alle ong. Sea Watch può tornare in mare : Angelo Scarano La procura di Agrigento ha revocato il sequestro della nave Sea Watch3 che si trova a Licata. Resta però indagato il comandante La procura di Agrigento ha dissequestrato la Sea Watch. La nave che si trovava nel porto di Licata presto potrebbe riprendere il largo per portare a termine nuovi salvataggi nel tratto di mare che separa l'Italia dalla Libia. Subito dopo il fermo della nave era stato predisposto il sequestro ...

Samsung Internet Browser Beta riceve nuove comode funzioni e si prepara al ritorno dell’assistente video : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna sul Google Play Store alla versione 9.4.00.26 portando il blocco della riproduzione automatica dei video e il lettore QR. Inoltre si prepara al ritorno del tanto richiesto Assistente video. L'articolo Samsung Internet Browser Beta riceve nuove comode funzioni e si prepara al ritorno dell’Assistente video proviene da TuttoAndroid.

Così il M5s è diventato il partito dell'assistenzialismo : E ora, che succede? Se lo chiedono in tanti dopo il risultato delle elezioni europee. Dati che il Centro italiano studi elettorali della Luiss ha analizzato offrendo alcuni elementi di analisi utili per capire cosa potrebbe accadere. Il primo riguarda il “profilo” della nuova Lega che ha raggiunto i

Play-off Serie B - Insigne jr scatenato : gol e assist in Cittadella-Benevento [VIDEO] : Play-off Serie B, Insigne jr scatenato: Insigne jr scatenato nei Play-off di Serie B. Gol e assist in Cittadella-Benevento, per l’ attaccante del Napoli in prestito ai sanniti che portano a termine una rimonta che vale oro. Il Benevento, infatti, passa 2-1 a Padova e indirizza la qualificazione alla finale playoff dalla sua parte. E dire che i sanniti erano sotto a inizio partita. A cambiare le sorti dell’ incontro, l’ ...

Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google assistant - un po’ come avveniva su Allo : Con la versione 4.4 dell'app di Messaggistica Google Assistant è una presenza discreta all'interno delle conversazioni L'articolo Google Messaggi beneficia della collaborazione di Google Assistant, un po’ come avveniva su Allo proviene da TuttoAndroid.

L’assistenza nascosta e il lavoro a rischio per i malati di tumore : le altre due facce della malattia : I malati di cancro in Italia sono circa 3.300.000, di cui quasi 700 mila in trattamento. Per loro il Ssn spende circa il 14% della spesa sanitaria complessiva, una quota pari a circa 16 miliardi di euro (dato stimato per il 2018) che comprende tutta la filiera dei servizi sanitari attraversati dal paziente oncologico (di prevenzione, diagnostici, specialistici, ospedalieri e chirurgici, farmaceutici, radioterapici, domiciliari e residenziali). ...

Pediatria di libera scelta : da Napoli un progetto per garantire la continuità dell’assistenza ai bambini : Ben 3.800 visite nei presidi di Napoli e provincia che, grazie ai pediatri di libera scelta, hanno garantito la continuità assistenziale delle cure primarie pediatriche nelle giornate festive e prefestive tra il 20 aprile e il 1 maggio. Parte da questo enorme successo il 19esimo congresso della FIMP Napoli, in programma fino a domani 19 maggio al Grand Hotel Vesuvio di Sorrento. I dati sull’assistenza sono quelli del progetto pilota ...

De Ligt Juventus - assiste dell’olandese : allontana le voci sul Barça : DE Ligt Juventus – Con la vittoria per 4-1 contro l’Utrecht, l’Ajax si è virtualmente laureato campione di Olanda con un turno di anticipo visti i tre punti di vantaggio sul Psv e una differenza reti nettamente migliore rispetto alla squadra allenata da van Bommel. A pochi giorni dalla disfatta in Champions, de Jong, Tadic, Ziyech e compagni sono stati osannati dal […] More

“Kit assistance Sheme” - Macron e Uefa vestono l’Europa delle piccole : Macron Uefa divise – La Uefa, il brand di abbigliamento sportivo Macron e un programma “solidaristico” verso le federazioni con meno potere contrattuale. Sono gli ingredienti del “Kit Assistance Scheme”, un progetto che si colloca all’interno del “Top executive programme” della Uefa, e che consente alle federazioni minori di ricevere gratis kit griffati Macron. Come […] L'articolo “Kit Assistance Sheme”, Macron e Uefa vestono ...

L'indice delle aziende sanitarie regge alla pressione ribassista - +0 - 54% - : Sostanziale tenuta per il comparto sanitario italiano che mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un andamento pessimo del comparto sanitario dell'Area Euro che si muove in pesante ribasso. Il FTSE ...