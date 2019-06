INSTAGRAM DOWN | PERCHE' NON FUNZIONA? E' ironia sui social Fatti aiutare

Vodafone Down : dopo i disservizi di ieri - l’operatore regala 24 ore di internet da mobile. Problemi anche per INSTAGRAM : In un mondo sempre più connesso, in cui accediamo al web da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, risulta difficile immaginare di poter fare a meno di internet. Non poter controllare la posta elettronica, fare a meno dei social network e così via. Ma è ciò che si è verificato nella giornata di ieri coinvolgendo molti utenti in tutta Italia, che hanno dovuto fare i conti con alcuni disservizi che hanno reso impossibile connettersi ...

Comincia male il 14 giugno con problemi INSTAGRAM : down ed il feed non funziona : Emergono problemi Instagram oggi 14 giugno, con il feed che a quanto pare proprio non ne vuole sapere di aggiornarsi. La curiosità consiste nel fatto che il down del noto social network ha preso piede esattamente due mesi dopo quello famosissimo che colpì le principali piattaforme di messaggistica istantanea, come probabilmente ricorderete attraverso il nostro articolo di allora. Al momento, comunque, sono ancora frammentarie le notizie emerse ...

INSTAGRAM DOWN oggi in Italia/ Problemi log-in - tutta colpa del nuovo algoritmo? : Instagram down oggi in Italia: cosa sta succedendo? Problemi nell'eseguire il log-in e da web, le segnalazioni e le possibili cause.

INSTAGRAM DOWN : ieri sera guasto tecnico alla nota app di condivisione foto : Instagram, il noto social network che permette di condividere foto e video con gli utenti del web, ha avuto un blocco tecnico. Nella serata di ieri, venerdì 17 maggio, la piattaforma virtuale è stata, infatti, out. Il disservizio si è verificato pochi minuti dopo le ore 22:00 e ha riguardato sia dispositivi mobili con sistema android che smart-phone di marca Apple con sistema iOs. A segnalare il problema numerosi utenti attraverso altri social ...

INSTAGRAM DOWN - perché non funziona?/ Trend su Twitter e nuovi problemi : Instagram Down, che cosa è successo? Su Twitter l'hastag è in Trend topic e l'utenza si lamenta, ma Whatsapp e Facebook sono al momento salvi.

Robert Downey Jr condivide su INSTAGRAM un video del set di Avengers : Endgame! : Robert Downey Jr ha condiviso con i fan su Instagram un video del Backstage di Avengers: Endgame, il nuovo film dei Marvel Studios campione d’incassi al cinema. Nella clip gli attori del Marvel Cinematic Universe sul set di Avengers 2019 cantano ‘Happy Birthday’ per augurare buon compleanno ad Iron Man. Robert Downey Jr condivide online attraverso Instagram un video inedito ... Leggi tuttoRobert Downey Jr condivide su ...

INSTAGRAM DOWN - ancora problemi di connessione per il social. Utenti furiosi : «Mark Zuckerberg vai in pensione» : Ed è Instagram down. Il social targato Mark Zuckerberg torna ad aver problemi di connessione e gli Utenti furiosi si sfogano su Twitter: «Di nuovo?». Facebook down,...