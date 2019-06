Insigne-Psg | Gazzetta | “Arrivata la maxi offerta al Napoli E su James Rodriguez…”

Il Psg ha pronti 70 milioni per Insigne. Ancelotti non si incatenerebbe per evitarne la partenza : La Nazionale rappresenta un salto importante per Lorenzo Insigne, dopo un finale di campionato piuttosto burrascoso, con qualche panchina e poco feeling con il pubblico. Adesso l’attaccante vive un momento di ribalta grazie ai due gol capolavoro realizzati con l’11 di Mancini che gli sono valsi anche un’attenzione speciale per quanto riguarda il mercato. Il Psg infatti è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo gli occhi ...

Psg su Insigne - potrebbe essere addio con il Napoli : Il nuovo dilemma di Insigne, dopo le eccellenti prestazioni in Nazionale, l’attaccante azzurro trova davanti a sé la difficile decisione per il suo futuro. Resterà al Napoli? Più volte Lorenzo ha dichiarato che vorrebbe restare, ma altrettante ha parlato in maniera sibillina del suo futuro. Lo stesso Ancelotti non lo tratterrebbe nel caso decidesse di lasciare Napoli e adesso la situazione sembra presentarsi. Dopo il debole interessamento ...

Napoli - Raiola spinge Insigne al PSG : Non solo il Milan su Lorenzo Insigne . Come scrive il Corriere dello Sport , l'agente del capitano del Napoli , Mino Raiola , sta spingendo per l'ipotesi Paris Saint-Germain , dove c'è un altro assistito del procuratore italiano, quel Marco Verratti grande amico di ...