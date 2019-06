Genova | la nave saudita è pronta a riprendersi le armi | “Sono destinate per la guerra in

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) “Se davvero un’altradovesse tentare di attraccare atroverà un’altra mobilitazione per impedire di caricare il materiale lasciato a terra e destinato alla Guardia Nazionale impegnata nellaallo Yemen”, questa la conclusione della lunga assemblea di ieri sera, convocata dal Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali che ha visto la partecipazione di decine di persone in rappresentanza dei camalli e della rete contro lache già si è mobilitata lo scorso 20 maggio. Al momento c’è solo un appuntamento provvisorio, per lunedì all’alba, in attesa di conferme sul tragitto che si definirà nei prossimi giorni e che, a oggi, prevede per le sette del mattino del 17 giugno l’arrivo adellaBahri Jazan, che avrebbe l’intenzione di imbarcare la merce destinata alla Guardia Nazionale dell’Arabiarimasta a terra in seguito ...

