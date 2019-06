Daniel Radcliffe sarà nel cast dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt

dituttounpop

(Di venerdì 14 giugno 2019)neldi, in arrivo nel 2020 su Netflixentra neldiannunciato da Tina Fey qualche settimana fa. Arrivano anche i primi dettagli sui probabili percorsi da seguire, ecco come è descritto l’episodio:“(Ellie Kemper) si prepara all’avventura più grossa della sua vita. Tre stati! Esplosioni! Un hamburger che balla! E tu, lo spettatori che deciderai come andrà avanti la storia. Fermerai il diabolico piano del Reverendo (Jon Hamm) e farai arrivarein tempo per il suo matrimonio? Oppure darai il via, senza volerlo, a una guerra contro i robot?”Non sono stati rilasciati dettagli sul personaggio interpretato da. Loverrà rilasciato nel 2020 e vedrà protagonisti ...

Noovyis : Un nuovo post (Daniel Radcliffe nel cast dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt) è stato pubblicat… - Noovyis : Un nuovo post (Daniel Radcliffe nel cast dello speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt) è stato pubblicat… - badtvit : #UnbreakableKimmySchmidt: #DanielRadcliffe nel cast dello speciale interattivo! -