C’è un’artista che trasforma i dati meteorologici in opere d’arte

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’artista americana Nathalie Miebach, nella sua serie Changin Water, utilizza iraccolti dalle boe (quelle dell’Oceanic and Atmospheric Administration e dell’Ocean Observing System del Golfo del Maine) e dalle stazioni meteorologiche costiere per mostrare le relazioni tra i modellie i cambiamenti del mondo marino, tessendo sculture colorate e complesse utilizzando corda, legno, carta e fibre. Idi grandi fenomeni atmosferici, tra cui l’uragano Sandy, l’uragano Maria e l’uragano Katrina, diventano contemporaneamente il racconto artistico di fatti scientifici ed esperienze umane. Gli elementi tagliati e i tessuti sono collegati per formare geometrie e schemi stratificati e in movimento, come la nostra comprensione delle tempeste. Per dare un’occhiata ai lavori di Nathalie potete sfogliare la nostra gallery ...

