Carta d' identità al bimbo con due mamme | per sette mesi era stato un fantasma

Venezia : niente Carta d'identità alla figlia di una coppia gay : E' empasse all'anagrafe della municipalità di Favaro Veneto: pratica sospesa in attesa delle direttive ministeriali

L'anagrafe non sa cosa scrivere su "padre" e "madre" : negata Carta d'identità alla figlia di coppia gay : A Venezia c’è una bambina senza identità. È più di un mese che gli impiegati dell’ufficio anagrafe del comune di Favaro Veneto non sanno come compilare il documento - la carta d’intentità - con i dati anagrafici di Anna (nome di fantasia), sei anni, figlia di due donne.La “colpa” è del decreto ministeriale voluto da Matteo Salvini che, da aprile 2019, ha sostituito la ...

Nuova Carta di Identità 2019 : nuovo modello Ue - come cambia il documento : Nuova Carta di Identità 2019: nuovo modello Ue, come cambia il documento Continua il lungo percorso che porterà alla completa rottamazione dei documenti d’Identità tradizionali. Dopo l’introduzione del documento elettronico, l’Ue ha approvato un regolamento che introduce dei nuovi requisiti minimi di sicurezza non solo per ridurre il rischio di frode ma anche in vista di una maggiore uniformità tra le carte rilasciate dai singoli ...

Tumori - costruire la Carta d’identità molecolare : al via lo studio italiano : Si chiama Next Generation Sequencing (Ngs), ed è la tecnologia alla base del test per la profilazione genomica, che permette di costruire la ‘carta di identità’ molecolare di ogni tumore, identificando le alterazioni genetiche e i meccanismi indispensabili per l’oncologia di precisione. La nuova frontiera della diagnostica cambierà il paradigma delle cure, con terapie non più legate all’organo colpito dal tumore ma ...

Fortuna Dusseldorf - i tifosi distruggono i bagni : Carta d'identità obbligatoria : Il Fortuna Dusseldorf , dopo la promozione ottenuta nella passata stagione e dopo aver reagito ad un inizio da incubo, una sola vittoria nelle prime dieci giornate,, viaggia verso una salvezza ...

Salvini - Palermo non ha ancora la Carta identità elettronica : "Il suo sindaco vuole porti aperti e l'anagrafe per gli immigrati, ma Palermo e' l'unico capoluogo di provincia e di regione a non avere ancora la carta di identita' elettronica. Eppure Orlando e' ossessionato dai clandestini e dal sottoscritto. Evidentemente e' distratto...". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.