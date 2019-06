Calciomercato Inter | ultime notizie | nerazzurri tra Barella e Lukaku

Calciomercato NEWS 13 GIUGNO/ Juventus - Inter - Roma - Milan - ultime notizie trattative : CALCIOMERCATO NEWS 13 GIUGNO Milan, Roma, Juventus, Inter: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Calciomercato - Boateng lascia il Bayern Monaco : Juve e Inter hanno chiesto informazioni : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannunciano mesi caldissimi con le big pronte a scatenarsi con colpi uno dietro l’altro. Il Bayern Monaco ha deciso di cedere il 30enne difensore centrale Jerome Boateng, secondo quanto riporta la Bild il calciatore non gode della fiducia dell’allenatore croato Niko Kovac e nemmeno del direttore sportivo Hasan Salihadmizic, per questo motivo lo stesso difensore avrebbe chiesto al ...

Calciomercato news 13 giugno/ Trattative ultime notizie Milan - Roma - Juventus - Inter : Calciomercato news 13 giugno Milan, Roma, Juventus, Inter: Trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

Calciomercato Inter - Giulini confessa : “Ci hanno chiesto Barella - ma l’offerta non ci soddisfa” : Calciomercato Inter – Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito della trattativa per Nicolò Barella. Ecco le sue parole. “L’Inter è Interessata al giocatore come altri club. Ha fatto una proposta sicuramente seria, la stiamo valutando, ma ancora non ci soddisfa. Pronto per la Champions? Vedremo se va in un club che gioca la Champions, ma il giocatore anche in nazionale ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Calciomercato news 12 giugno/ Roma - Juventus - Inter - Milan trattative - ultime notizie : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Inter – Lukaku apre ai nerazzurri : “amo la Serie A! Conte miglior allenatore al mondo” - ma il Manchester United… : Si infiamma il Calciomercato dell’Inter, Lukaku apre ai nerazzurri: il bomber belga dichiara di amare la Serie A e di ritenere Conte il miglior allenatore al mondo. Resta da convincere il Manchester United “Mi chiedete se avrò un’estate agitata? Sì, credo proprio di sì”, firmato Romelu Lukaku. Parole dolcissime alle orecchie dei tifosi dell’Inter che sognano l’approdo del bomber belga a Milano. In merito al suo futuro, ...

Calciomercato NEWS 12 GIUGNO/ Trattative - ultime notizie Milan - Juventus - Inter - Roma : CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato news 12 giugno/ Milan - Juventus - Roma - Inter ultime notizie - trattative : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato NEWS 12 GIUGNO/ Ultime notizie - trattative Roma - Inter - Milan - Juventus : CALCIOMERCATO NEWS 12 GIUGNO Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e Ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato news 12 giugno/ Trattative : ultime notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Calciomercato Inter - Conte boccia Icardi : indice puntato su Lukaku : Calciomercato Inter pronto ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come anticipato nei giorni scorsi, Conte sarebbe ormai pronto a puntare forte sul 3-5-2, suo vero e proprio marchio di fabbrica. La sensazione è che l’ex tecnico del Chelsea non voglia puntare su Icardi, ma punti dritto a Lukaku. L’attaccante del Manchester […] L'articolo Calciomercato Inter, Conte boccia Icardi: indice puntato su Lukaku ...

Calciomercato Milan - inserimento per Barella ma l’Inter rimane in vantaggio : Calciomercato Milan – Il Milan ha intenzioni importanti in vista della prossima stagione nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, il club rossonero sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ancora non è stato ufficializzato il nuovo allenatore ma tutti gli indizi portano a Giampaolo, nelle ultime ore secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ inserimento per il centrocampista ...