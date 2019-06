Bufera procure | Lotti scrive a Zingaretti | | Mi autosospendo dal PD

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) L'ex ministro dello sport Luca, travolto in questi giorni dallo scandalo legato allee al Consiglio Superiore della Magistratura, ha inviato oggi una lettera al segretario del Partito Democratico Lucaper comunicargli l'intenzione di autosospendersi dal partito.La lettera è stata inviata dopo l'intervista concessa da Luca Zanda al Corriere della Sera in cui il tesoriere dem aveva suggerito adi valutare la possibilità di dimettersi dal PD. Le dimissioni non sono arrivate, ma l'autosospensione sì:Caro segretario, apprendo oggi dai quotidiani che la mia vicenda imbarazzerebbe i vertici del Pd. Il responsabile legale del partito mi chiede esplicitamente di andarmene per aver incontrato alcuni magistrati e fa quasi sorridere che tale richiesta arrivi da un senatore di lungo corso già coinvolto - a cominciare da una celebre seduta spiritica - in pagine buie ...

TgLa7 : #Bufera #procure: si e' dimesso consigliere del #Csm Lepre. E' il terzo dall'avvio dell'inchiesta di Perugia - TgLa7 : #Bufera procure: dimesso togato Csm Cartoni - Peonia249 : RT @santini1965: Caos #Csm, #Mattarella indice elezioni per sostituire i consiglieri dimissionari Niente scioglimento del Consiglio superio… -