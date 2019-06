Berrettini da favola | in semifinale a Stoccarda

ilfogliettone

(Di venerdì 14 giugno 2019) Dopo una positiva stagione sul rosso, impreziosita dalla vittoria del torneo ATP 250 di Budapest, Matteoha iniziato al meglio anche il suo primo torneo dell'anno sull'erba. Sui prati di, il tennista romano (sempre piu' vicino alla top 25 mondiale) ha eliminato in rapida successione Nick Kyrgios, Karen Khachanov (numero 9 del mondo) e stamattina Denis Kudla, con un secco 6-3 6-3. Si tratta della quintain carriera per l'azzurro, la prima sull'erba, una superficie sulla quale gli italiani hanno storicamente sempre fatto fatica. A Wimbledon l'Italia ha raccolto pochi risultati di rilievo anche nell'eta' dell'oro degli anni '60 e '70.In campo maschile, solo quattro volte l'Italtennis ha piazzato un azzurro nei quarti di finale (De Morpurgo nel 1929, Pietrangeli nel 1955, Panatta nel 1979 e Sanguinetti nel 1998) e una sola volta in, ancora con ...

