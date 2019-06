Uomini e ombre nei vertiginosi murales di Anders Gjennestad

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Si muovono con grazia su superfici vertiginose i personaggi dello street artist norvegese: i protagonisti dei suoi enormi, sparsi in giro per il mondo, sono individui anonimi caratterizzati da indumenti a righe, accompagnati – o inseguiti, a seconda del punto di vista – dalle proprie. La mancanza di prospettiva e profondità ambientale non permette di capire se stiano cadendo, fluttuando o muovendosi nello spazio, creando un effetto straniante e vertiginoso per l’osservatore. Nella gallery qui in alto potete scoprire parte del suo lavoro, spesso adattato anche a superfici ridotte ed esposto in gallerie. Se volete invece approfondirne la conoscenza, potete visitare il suo profilo Instagram.neidiWired.

INGFiore2 : #Pertini #Berlinguer quella pletora non sa chi sono! Credono di essere delle persone intelligenti e si autoconvinco… -