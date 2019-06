Traffico Roma del 13-06-2019 ore 08 | 30

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) NOTIZIARIOGIOVEDI’ 13 GIUGNOORE 8.20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA ARDEATINA TRA TRA IL DIVINO AMORE E IL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FIORANELLO UN INCIDENTE , SULLA VIA CASILINA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VERMICINO DIREZIONE CENTRO ALTRO INCIDENTE IN VIA TRIONFALE CON CODE IN DIREZIONE TRA VIA GIUSEPPE BARELLAI E VIA DI TORRE VECCHIA DIREZIONE PINETA SACCHETTI BREVI CODE PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI CINECITTA’ ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA , RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LAL’AQUILA , TRA FLAMINIA E CASSIA E E TRA CASAL DEL MARMO E PISANA C’E’ UNA LUNGA CODA ...

