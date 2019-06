Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | Cina e India in finale nella gara a squadre maschile

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Si sono appena conclusesessione mattutina della quarta giornata dei Campionati del Mondodicon l’arco le eliminatorie delladi arco olimpico a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Non sono mancate di certo le sorprese nei quarti e nelle semifinali che hanno designato le due formazioni finaliste della rassegna iridata:(n.5 del seeding) e(n.11). La giovane squadra cinese composta da Yiliang Ding, Hao Feng e Shaoxuan Wei, giustiziera dell’Italia agli ottavi dinel match decisivo per la qualificazione olimpica, ha confermato l’ottimo stato di forma evidenziato recentemente con il successo in Coppa del Mondo ad Antalya ed ha clamorosamente sconfitto i fuoriclasse coreani Kim Woojin, Lee Woo Seok e Lee Seungyun in semicon il punteggio di 6-2 (parziali di 56-51, 55-56, 58-53, 58-55). In precedenza lasi ...

mimancafantasia : @SamuelaFerraro @drakesmad Ad essere tutta messa in tiro, ad appiccicarsi pezzi di plastica per il corpo. Non capis… - OA_Sport : Tiro con l’arco, Mondiali 2019: Corea del Sud e Taipei lotteranno per il titolo nella gara a squadre femminile - Veronica_Cino : Comunque; lo so che non ve ne fotte un cazzo; ma io ieri ho fatto a botte col Narcos look alike. Ed è praticamente… -