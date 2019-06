Netflix annuncia Stranger Things per mobile | nel gioco saremo in grado di visualizzare il

Netflix annuncia Dogs 2 e chiunque può proporre la storia del proprio cane come protagonista della docuserie : Ha avuto un successo che ha travalicato le attese, dunque ha meritato la promozione: Netflix ha annunciato il rinnovo per Dogs 2, la seconda stagione della docuserie che esplora il rapporto di uomini e donne coi loro cani. Dalle competizioni di bellezza alle operazioni di salvataggio, dai cani di compagnia alla pet therapy, la docuserie di Netflix esplora l'universo canino mostrando storie vere di cani e dei loro padroni, con racconti anche ...

I registi di Avengers Endgame sbarcano su Netflix - annunciata la serie tv Magic dei fratelli Russo : Il popolare gioco di carte, Magic L'Adunanza, diventerà una serie animata. I registi di Avengers Endgame, ovvero Joe e Anthony Russo, firmeranno il progetto ordinato da Netflix in qualità di produttori esecutivi. Il team creativo lavorerà a stretto contatto con la casa produttrice del gioco, la Wizards of Coast (di proprietà della Hasbro), per decidere la direzione da dare alla storia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, né la durata ...

Netflix annuncia una serie animata dedicata a Magic : The Gathering : Sembra proprio che i registi Joe ed Anthony Russo abbiano trovato il prossimo progetto, questa volta al di fuori dell'universo Marvel. E' notizia di pochi minuti fa che Netflix sta collaborando assieme a Wizards of the Coast alla creazione di una serie TV animata dedicata a Magic: The Gathering.Si legge dal tweet di Netflix: "GRANDE ANNUNCIO: Netflix e Wizards of the Coast collaboreranno assieme a Joe ed Anthony Russo per creare una serie ...

Svelata la data di Jessica Jones 3 su Netflix - un teaser annuncia l’ultima stagione della serie Marvel (video) : Netflix ha annunciato la data di Jessica Jones 3. L'attesa terza e ultima stagione della serie Marvel chiuderà il cerchio sulle (dis)avventure dell'investigatrice privata, che nei fumetti è la fondatrice della Alias Investigation. Jessica Jones 3 verrà rilasciata sulla piattaforma venerdì 14 giugno in un'unica tranche composta da tredici episodi. Secondo la trama della terza stagione, la riluttante eroina incrocerà la strada con uno ...

Caso Prati - Netflix annuncia la finta serie su Mark Caltagirone : 'È disponibile ora' : Il Caso di Pamela Prati continua ad essere uno dei più discussi e al tempo stesso commentati in televisione e sui social. In attesa dell'intervista che la Prati rilascerà sabato pomeriggio a Verissimo, dove per la prima volta farà chiarezza e confesserà tutta la verità sul tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone, ecco che in queste ore in moltissimi sul web hanno fatto un accorato appello a Netflix, chiedendo loro di mettere in cantiere ...

L'accordo tra Netflix e Barack e Michelle Obama dà i suoi primi frutti : i progetti annunciati : Circa un anno fa vi davamo la notizia che l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama insieme alla moglie Michelle Obama avevano intrapreso una nuova carriera di produttori di film, documentari e programmi tv, attraverso la casa di produzione Higher Ground, firmando un accordo in esclusiva con Netflix.A un anno di distanza arrivano i primi progetti annunciati, ancora in fase di sviluppo e che saranno rilasciati nel corso dei prossimi ...

Dracula - annunciato il resto del cast e i registi della miniserie BBC e Netflix dai creatori di Sherlock : Dracula, novità nel cast della miniserie BBC e Netflix dai creatori di Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss. L’atteso ritorno in televisione del Conte Dracula si avvicina sempre di più. Ne abbiamo già parlato qui, ma se non ve la ricordate facciamo un breve riassunto. BBC e Netflix tempo fa hanno annunciato una miniserie dal titolo Dracula, composta da tre episodi e creata dalla coppia Steven Moffat e Mark Gatiss, già dietro la miniserie ...

Ryan Murphy annuncia 10 progetti in lavorazione su Netflix (ma intanto Pose slitta) : Ryan Murphy è un uomo sempre molto impegnato. Produttore, autore, regista, ideatore a differenza di altri produttori, Murphy non è diventato solo un marchio, un nome con cui vendere un prodotto, ma è direttamente legato ai suoi progetti. Shonda Rhimes, ad esempio, transitata anche lei come Murphy nell'abbraccio milionario della piattaforma di streaming Netflix, spesso produce (For the People, How To Get Away With Murder) ma non è ...