Morgan sfrattato da casa si scaglia contro il post di Asia Argento | “Maestra di

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roberta Damiata Invitato a parlare dell'imminente sfratto,reagisce aldi, replicando in maniera molto forte Tra poche ore, Marco Castoldi in arteverràdalla suae collegato con “Live non è la D’Urso” spiega i motivi di questa decisione amara che lo vedrà allontanare dall’abitazione a cui tiene moltissimo. Pochi giorni fa,, prima di chiudere il suo profilo social Istagram lancia una bomba: unnei confronti dell’ex in cui dice: “Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate”. Unfortissimo, con il sottofondo dal brano ‘F*ck you’ di Lily Allen.cerca di replicare dicendo chefa paura, ma non vuole parlare di lei ...

