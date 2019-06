E’ Mbappè il calciatore più costoso al mondo | il primo in Serie A è Cristiano Ronaldo

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) E’ stata stilata una classica importante che riguarda ildel calcio, ilpiùalè Kylian Mbappé, il valore dell’attaccante del Psg è di 252 milioni di euro, è quanto stimato dal Cies, l’Osservatorio sul calcio, alle spalle del francese Salah (219,6 mln) e Raheem Sterling (207,8 mln). Al quarto posto Leo Messi (167,4 mln), seguito in questa speciale classifica poi Jadon Sancho (159,4), Sadio Mane’ (157,8), Harry Kane (155,2), Roberto Firmino (144,2), Antoine Griezmann (143,8) e Leroy Sane’ (137,1), i valori tengono conto di età, contratto, ruolo, gol, status internazionale e risultati di squadra. IlinA è, solo 20^ (118,1 mln) mafra gli over 33. Paulo Dybala è 23^ (108,2 mln), 44^ Krzysztof Piatek (79,2), 46^ Rodrigo Bentancur (77,8) mentre gli unici italiani presenti sono ...

