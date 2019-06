Clima | Coldiretti Puglia | “La tropicalizzazione causa l’invasione dei pappagalli verdi

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Con ladelsi sta verificando una invasione dinelle campagne che, dal primo insediamento a Molfetta, hanno preso possesso di città e campagne a Bisceglie, Giovinazzo, Palese, Santo Spirito, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, fino a spingersi sull’Alta Murgia. E’ l’allarme lanciato daper la proliferazione esponenziale deiche si nutrono in campagna di frutta, con una predilezione per le mandorle. “Le campagne – spiega Savino Muraglia, presidente di– sono divenute l’Eldorado di frutta e mandorle per iche evidentemente si sono adattati perfettamente al micropugliese. Prediligono soprattutto le mandorle, dimostrando una straordinaria abilità nel beccare e rompere il guscio, estraendo il frutto e lasciando il mallo ...

