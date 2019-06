Claudia Dionigi arrabbiata con Lorenzo Riccardi | il gesto inaspettato

lanostratv

(Di giovedì 13 giugno 2019) Uomini e Donne:fa arrabbiareLa convivenza trasembra proseguire a gonfie vele. La coppia dopo Uomini e Donne ha preso casa a Latina, città dell’ex corteggiatrice, e in questi giorni sta ospitando la sorella del tronista. Una piccola scaramuccia ha finito però per incrinare la pace in casahanno litigato per undel ragazzo. Una piccola discussione di poco conto che il protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha voluto però immortalare sui social. Su Instagram Storiesha infatti ripreso la fidanzata mentre si lavava i denti e l’ha stuzzicata simpaticamente, spingendola a raccontare quanto accaduto poco prima. “Mi hai messo in bocca i calzini! Ti sembra normale?”. Sono state queste le parole di...

