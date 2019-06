Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Torna il 29la “del”. La XIV edizione ruota attorno al tema “IO vs NOI… quale futuro?” ovvero l’eterna contrapposizione tra individualismo e senso di condivisione in una collettività. La, anche quest’anno, è organizzata da un gruppo di associazioni locali e si avvale del patrocinio del Comune di. Il, nella sua formula di "lavoro socialmente utile" è uno degli ambiti che il Legislatore ha indicato come requisito per il conseguimento del reddito di cittadinanza. Francesco Loppini, del comitato organizzatore sottolinea che lamira "a fare rete" per mettere a punto progetti di grande partecipazione. Un format che piace e che viene organizzato anche in altre realtà come è avvenuto nelle scorse settimane a Lucca....

andreacasano : RT @GraziarosaV: Bracciano: il 29 giugno Festa del Volontariato 'Io vs Noi' - GraziarosaV : Bracciano: il 29 giugno Festa del Volontariato 'Io vs Noi' - CRIComSabatino : Manca poco all'appuntamento con la #Donazionesangue a #Bracciano presso la Parrocchia S.S. Salvatore in Via delle P… -