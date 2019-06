Auto | 7 cabrio da comprare adesso a meno di 10 000 euro

gqitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) L'estate è alle porte, il sole splende e il caldo è già arrivato. Potrebbe essere il momento giusto per fare acquistare un'originale e un po' fuori dagli schemi. Un'in grado di dare grosse soddisfazioni, spendendo tutto sommato poco: una bella! Non importa se spider olet - cioè 2 o 4 posti secondo la definizione che va per la maggiore - quello che conta è che il tetto possa togliersi e scomparire del tutto. Per questo abbiamo lasciato fuori tutte quelle vetture che mantengono i montanti, come la Smart, la 500 o la DS3 tanto per capirci. No, questa è una guida per veree bastano anchedi 10.000 per assicurarsene una. Una spesa ragionevole, per un'che si può anche rivendere dopo poco tempo senza rimetterci troppo. Ecco quindi 7 spider elet per passare una bella estate spendendodi 10.000Alfa Romeo Spider (2005-2010) Non avrà il ...

