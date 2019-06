Arriva “Western Stars” | l’ultimo album di Bruce Springsteen

ilfogliettone

(Di giovedì 13 giugno 2019) Esce domani, venerdì 14 giugno, "Western Stars", il nuovodi. Diciannovesimo lavoro in studio, è stato realizzato senza la E Street Band. E' un viaggio nel cuore dell'America. Primodi inediti da cinque anni a questa parte e realizzato da solista. Undove il country, matrice basica di questo, incontra le sonorità pop e cinematiche di Burt Bacharach. Siamo molto lontani da precedenti lavori solisti come "Nebraska", "The Ghost of Tom Joad" o "Devils & Dust". I gioielli, che costituiscono la spina dorsale del lavoro, piazzandosi in apertura, al centro e in chiusura sono almeno tre: "Hitch Hikin'", "The Wayfarer", "Moonlight Motel".

