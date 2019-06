Oroscopo 14 giugno : Acquario infantile e giocoso - Pesci sognatori : L’Oroscopo del 14 giugno svela che la giornata di questo venerdì sarà un po’ particolare e allo stesso tempo tesa per molti. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti e dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Giornata utile per recuperare e avere conferme. Avete molta vitalità e l’estate vi porta buone novità. Le situazioni in campo lavorativo possono essere più fruttifere e dare maggiore soddisfazioni. ...

Previsioni astrologiche del 13 giugno : Acquario recupera - per Toro favoriti i sentimenti : Non manca ormai molto all'arrivo del weekend, ma prima scopriamo quali progetti hanno gli astri e le stelle per la giornata di domani. Continua l'ondata di positività che all'inizio del mese ha colpito il Toro, durante il fine settimana i sentimenti ricopriranno un ruolo centrale e anche gli incontri saranno favoriti. Un quadro astrale positivo accompagna l'Acquario, per il quale è in corso un momento di recupero riguardante tanto gli affari ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 12 giugno : Ariete dubbioso - Acquario romantico : I transiti planetari approfonditi nelle previsioni astrali di mercoledì sfidano i segni zodiacali a progredire, superando alcuni dubbi e paure recondite. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna complica la vostra situazione amorosa, tanto che in coppia avvertirete dubbi, temendo che il partner non vi sia fedele. Attenzione che alcuni intralci eccessivi ...

Oroscopo 11 giugno : volontà di cambiare per l'Acquario : La seconda settimana di giugno 2019 entra ufficialmente nel vivo. Cosa prevedono le previsioni e l'Oroscopo di martedì 11 giugno 2019 per tutti e dodici segni zodiacali? Quali saranno le novità e quali cambiamenti porteranno stelle e pianeti ai segni in amore e nel lavoro? Alcuni potranno constatare un recupero, altri un lieve calo, dopo un momento positivo. L'Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete: al momento tutto potrà suscitare in voi una ...

Oroscopo 11 giugno : grandi opportunità per Bilancia - Acquario rivoluzionario : L’Oroscopo dell'11 giugno è pronto a svelare che cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale. Per scoprire se la vostra giornata di martedì sarà 'sincronica' o 'asincronica', si possono leggere le previsioni astrologiche su amore e lavoro del vostro simbolo dello Zodiaco. Previsioni di oggi da Ariete a Vergine Ariete – In questa giornata vi sentirete molto agitati, si consiglia di evitare discussioni e usare molta prudenza. Vorreste ...

L'oroscopo del giorno 11 giugno - 2ª sestina : martedì con Luna in Bilancia - Acquario top : L'oroscopo del giorno martedì 11 giugno 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida che ci attende prossimamente è quella riguardante la giornata coincidente con la parte della corrente settimana appena iniziata: pronti a scoprire come sarà questo martedì in amore e nel lavoro? A tenere banco l'andamento riservato ai segni facenti parte della seconda tranche zodiacale. In questo caso ad essere ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 10 giugno : Ariete fiducioso - Acquario affascinante : Venere entra nel cielo astrologico dei Gemelli e promette amore anche alla Bilancia, all'Acquario, all'Ariete e al Leone. Gli altri segni invece dovranno fare i conti con previsioni astrologiche che invitano a rigenerare la relazione a due, avviando un processo di 'pulizia dei sentimenti'. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia di lunedì. L'oroscopo dell'amore Ariete: Venere per voi amici dell'Ariete acquista un aspetto favorevole e potrete ...

Oroscopo 27 giugno : Toro permaloso - Scorpione tenero - Acquario nostalgico : La giornata di giovedì 27 giugno Venere in Gemelli faciliterà loro la relazione con il partner, ma poco per volta. Scoppierà la passione per lo Scorpione, mentre ci saranno dei dissapori per il Capricorno e indifferenza da parte del Cancro per le questioni amorose. Ottimo il lavoro per il Sagittario. Leone spendaccione....Continua a leggere

Oroscopo settimanale dal 1° al 7 luglio : Cancro passionale - Acquario innamorato : Nella settimana dal 1° al 7 luglio 2019 troviamo la Luna spostarsi dai Gemelli al segno della Vergine mentre Mercurio e Marte saranno nei gradi del Leone. Il Sole, Venere ed il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro e Plutone assieme a Saturno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: modaioli. Il look potrebbe ...

Oroscopo 25 giugno : Acquario innamorato - Vergine delusa : Martedì 25 giugno sarà una delle migliori giornate del mese per il lavoro e per i progetti ad esso correlati. Nonostante alcuni problemi, il Toro e il Cancro impiegheranno ogni energia sul fronte lavorativo con molto entusiasmo e senza lasciarsi fermare da nessuno. Bilancia particolarmente puntigliosa, Ariete sottotono. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata per i 12 segni dello Zodiaco. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: ...

L'oroscopo dell'8 giugno : occasioni per il Cancro - Acquario confuso : L’Oroscopo dell’8 giugno annuncia che questo sabato sarà una giornata discreta per alcuni segni zodiacali, mentre per gli altri sarà molto tesa. Per sapere se il vostro segno dello Zodiaco fa parte della prima oppure seconda categoria, le previsioni astrali che seguono sono particolarmente interessanti. Previsioni giornaliere da Ariete a Vergine Ariete – Avete alcune tensioni da risolvere, per tale motivo vi sentite un po' agitati. I più colpiti ...

Oroscopo del 10 giugno : fortuna materiale per Leone e Acquario : Lunedì 10 giugno 2019 troviamo la Luna in Vergine e Urano nel segno del Toro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Venere ed il Sole stazioneranno in Gemelli, mentre Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno nei gradi del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Lavoro 'top' per Toro Ariete: gelosi. Qualche divergenza nata col partner per futilità ...

Previsioni astrologiche 8-9 giugno : Gemelli distratto - Acquario galante : Nel fine settimana dell' 8 e 9 giugno 2019 troviamo La Luna spostarsi dai gradi del Leone a quelli della Vergine, mentre Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli e Urano sarà in Toro. Intanto Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali....Continua a leggere