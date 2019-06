Sun | il Chelsea prova a convincere Sarri a snobbare la Juve

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Incredibile colpo di scena, quello riportato oggi dall’edizione del Sun, che parla di un ultimo tentativo deldi trattenere a Stamford Bridge Maurizio. Niente via libera di Abramovich dunque e niente accordo chiuso con alper il tecnico toscano. Dopo la vittoria in Europa Legaue e il terzo posto in Premier la società londinese ha cominciato a rivalutaree il lavoro fatto con i Blues. Ilha ovviamente sondato il terreno per gli eventuali successori e Lampard resta il preferito su tutti anche se ancora non ci sono stati contatti con il Derby County L'articolo Sun: illailNapolista.

GoalItalia : Sorpresa dall'Inghilterra: il Chelsea sta provando a trattenere Maurizio Sarri con un ultimo disperato tentativo [??… - leocidavide : RT @PaPaganini: Buongiorno. Il Sun come mi aveva anticipato il mio collega inglese a proposito di un Abramovic infastidito e non convinto d… - Giu13P : RT @PaPaganini: Buongiorno. Il Sun come mi aveva anticipato il mio collega inglese a proposito di un Abramovic infastidito e non convinto d… -