Scuola chiusa per problemi tecnici | salta l' esame di terza media

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Giorgia Baroncini È successo l'Istituto comprensivo Tullia Zevi di Roma. Genitori su tutte le furie: "Ci hanno detto che per un problema tecnico mancavano i voti di ammissione" Questa mattina l'Istituto comprensivo Tullia Zevi a Casal Palocco (Roma) è rimasto chiuso. Così gli oltre cento studenti, pronti ad affrontare la prima prova dell'di Stato di, sono stati rimandati a casa. "Gli esami sono stati rinviati. Latutta si scusa per l'inconveniente dovuto a ragioni tecniche", si legge su un cartello scritto a penna e appeso ai cancelli dell'istituto. Le famiglie dei giovani alunni si sono subito infuriate e hanno chiamato i carabinieri. "Ci hanno detto che per un problema tecnico mancavano i voti di ammissione e senza voti non si può procedere con l'- hanno spiegano i rappresentanti di istituto al Messaggero -. Hanno parlato anche di 'mancanza ...

