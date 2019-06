huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La posizione della Commissione europea che ha giudicato ‘giustificata’ unanei confronti dell’Italia per violazione della regola del debito ”è stata ribadita ieri dal Comitato economico e finanziario”, “ho parlato con il presidente dell’, Marioe probabilmente i governi domani probabilmente daranno l’avallo alle valutazione della Commissione”. Lo dice il commissario Ue agli Affari economici, Pierre, in vista dell’domani in Lussemburgo.“La mia porta resta aperta” al dialogo, “l’ho detto in italiano, in francese e lo ripeto in inglese”, ma “senza un piano credibile” da parte dell’Italia, l’Unione europea andrà avanti con l’iter per ladi violazione della regola del debito, ha detto ancora. ...

VicidominiRosy : Moscovici sente Centeno: 'Dall'Eurogruppo sostegno sulla procedura di infrazione per l'Italia' - TerlizziGerardo : RT @07Emmedi: Francia: il deficit sta schizzando al 3,2% e non si sente nessuna lamentela da parte di Moscovici e compagnia cantante. Dopo… - TerlizziGerardo : RT @07Emmedi: Francia: il deficit sta schizzando al 3,2% e non si sente nessuna lamentela da parte di Moscovici e compagnia cantante. Dopo… -