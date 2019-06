“L’uomo del giorno” | Diego Alberto Milito | uno dei protagonisti del ‘Triplete’ dell’Inter

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è, attaccante argentino protagonista del ‘Triplete‘ dell’Inter che compie 40 anni. Detto “El Principe” per la sua somiglianza con Enzo Francescoli, ex calciatore uruguayano,è nato a Bernal, a sud-est di Buenos Aires anche se la sua famiglia è originaria di Terranova da Sibari, in Calabria; inizia la sua carriera in patria con la maglia del Racing Club di Avellaneda. Nel gennaio del 2004 viene prelevato dal Genoa e gioca una stagione e mezza in Serie B in cui segna 33 gol. In seguito alla retrocessione del Genoa in Serie C1, inflitta dalla Giustizia Sportiva, passa al Saragozza dove gioca tre stagioni ad alti livelli, segnando 53 gol e portando la squadra in Coppa Uefa, prima della retrocessione nel 2008. ...

