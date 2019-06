LIVE Tiro con l’arco | Mondiali 2019 in DIRETTA | niente pass olimpico per gli uomini

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.18 L’italia avrà un’ultima occasione per qualificarsi a Tokyo 2020: dovrà agguantare una delle prime tre posizioni nel preche si disputerà nel 2020 tra le squadre non ancora qualificate. Servirà dunque il podio e sarà durissima, perché sono rimaste fuori compagini del calibro di Usa, Francia, Spagna, Ucraina… 16.16 Questo il quadro dei quarti di finale (queste 8 squadre si sono qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020): Corea del Sud-Gran Bretagna, Cina-Australia, Taipei-India, Kazakistan-Olanda. 16.15anche per Taipei, 5-4 alla Francia (29-25 il set di spareggio). 16.14 L’Australia, che era sotto 0-4, batte allo spareggio la Turchia per 30-25 ed accede ai quarti ed a Tokyo 2020. 16.08 Gli altri risultati: Corea del Sud-Bangladesh 6-2, Giappone-Gran Bretagna 0-6, Australia-Turchia ...

