Il PARADISO DELLE Signore Anticipazioni 12 giugno 2019 : Clelia rischia di essere licenziata : Clelia è assente all'apertura del Paradiso e il grande magazzino rischia di rimanere chiuso e lei di essere licenziata.

Il PARADISO DELLE Signore Anticipazioni 12 giugno 2019 : Clelia rischia il licenziamento : Clelia è assente all'apertura del Paradiso e il grande magazzino rischia di rimanere chiuso e lei di essere licenziata

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni replica dell’11 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di martedì 11 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 16): I suoi vari problemi fanno sì che Clelia (Enrica Pintore) non riesca a mantenere un atteggiamento professionale con un cliente, ma ciò le costa un grosso rimprovero da parte del raginier Luciano (Giorgio Lupano)… Vittorio (Alessandro Tersigni) vuole capire se il corpo che è stato ritrovato potrebbe essere quello di Andreina ...

Il PARADISO DELLE Signore Anticipazioni 11 giugno 2019 : Problemi per la bella Clelia : Clelia si mette nei guai e Luciano è costretto a rimproverarla. La Calligaris però ha altro per la testa.

Il PARADISO DELLE signore - trama del 14 giugno : la Guarnieri e Conti sempre più vicini : Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno 'Il paradiso delle signore daily' che ha raggiunto un traguardo importante in questa stagione televisiva. Le anticipazioni della replica della puntata di venerdì 14 giugno fanno notare che il rapporto tra Riccardo e Nicoletta (Federica Girardello) subisce una pausa d'arresto. Il motivo è dovuto al fatto che Nicoletta ha subito un'umiliazione dopo le rivelazioni inaspettate da ...

Il PARADISO DELLE Signore Anticipazioni 11 giugno 2019 : Luciano rimprovera Clelia : Clelia si mette nei guai e Luciano è costretto a rimproverarla. La Calligaris però ha altro per la testa.

Il PARADISO DELLE Signore 3 - repliche : anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Il Paradiso delle Signore da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019: Vittorio (Alessandro Tersigni) riceve una chiamata dalla polizia, dove viene informato del ritrovamento di un cadavere di una donna; il pubblicitario è così sconvolto che vuol subito accertarsi che il corpo sia o meno di Andreina Mandelli (Alice Torriani), mentre Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) lo accompagna durante il viaggio. Al Paradiso, la ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni replica del 10 giugno 2019 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di lunedì 10 giugno 2019 (replica dell’episodio n. 15): Vittorio (Alessandro Tersigni) si agita quando riceve dalla polizia una telefonata, che lo informa del ritrovamento del corpo senza vita di una donna… Luciano (Giorgio Lupano) deve capire se permettere oppure no a Nicoletta (Federica Girardello) di incontrare ancora Riccardo (Enrico Oetiker), essendo conscio che da questa scelta ...

Il PARADISO DELLE signore - replica di giovedì 13 : Salvatore vicino al fratello : Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che tiene alta la concentrazione dei milioni di telespettatori attirando l'attenzione del pubblico. Gli spoiler della replica dell'episodio di giovedì 13 giugno fanno notare che il commendatore vuole risolvere i propri dubbi legati al nome di Luca. Il padre di Marta (Gloria Radulescu) si dice sicuro della scelta giusta dopo aver ingaggiato Bonanni come ...

Il PARADISO DELLE signore - replica di oggi 10 giugno : Luciano preoccupato per la figlia : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' in grado di ottenere ascolti al di sopra delle aspettative. Il pubblico sta seguendo le repliche che danno la possibilità di conoscere a fondo la trama. Nicoletta non vuole rinunciare alla storia d'amore con il figlio di Umberto Le anticipazioni della replica di lunedì 10 giugno in onda sul ...

Il PARADISO DELLE signore - replica di oggi 10giugno : Luciano preoccupato per la figlia : Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' in grado di ottenere ascolti al di sopra delle aspettative. Il pubblico sta seguendo le repliche che danno la possibilità di conoscere a fondo la trama. Nicoletta non vuole rinunciare alla storia d'amore con il figlio di Umberto Le anticipazioni della replica di lunedì 10 giugno in onda sul ...

Il PARADISO DELLE signore - replica del 12 giugno : l'investigatore sulle tracce di Spinelli : Continuano gli appuntamenti con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che riescono a tenere alta la concentrazione del pubblico attraverso nuovi colpi di scena. Le anticipazioni della replica dell'episodio di mercoledì 12 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione della trama il personaggio di Clelia. La donna instaura un rapporto di confidenza con Luciano e si dice pronta per raccontare la verità al dottor Cattaneo ...

Il PARADISO DELLE signore repliche - puntata 11 giugno : Clelia va al convitto di suore : Prosegue l'appuntamento settimanale con le repliche della soap opera 'Il paradiso delle signore' rivelatasi un grande successo di questa stagione televisiva e attirando l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. I fan attendono il mese di ottobre per assistere al ritorno della serie con le nuove puntate. Nelle replica di martedì 11 giugno sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Nicoletta. La giovane Cattaneo ha intenzione di ...

Da Mediaset a Fiat-Chrysler : perché l’Olanda è il PARADISO DELLE holding : Se hai una holding e cerchi un luogo dove installarla, questo è il posto giusto. perché Amsterdam è ormai un palcoscenico con una forza di attrattività spaventosa. Non è soltanto il Fisco, praticamente inesistente per le holding di partecipazioni (si veda la tabella con il confronto tra Italia e Olanda), ad attirare uomini e capitali. C'è anche la flessibilità della governance societaria, con il voto plurimo nelle assemblee degli ...